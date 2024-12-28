«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало, где смотреть, все об игре

Обе команды выступают в Восточной конференции и располагаются в верхней части турнирной таблицы. «Металлург» находится сейчас на пятом месте, у команды 46 очков после 39 матчей. На строчку выше, на четвертой строчке, находится «Автомобилист» и у него тоже в активе 46 очков после 37 игр. Эта встреча станет принципиальной как для магнитогорской, так и для екатеринбургской команды. «Автомобилист» поборется за возможность остаться на своем месте, а «Металлург» постарается одержать победу и сместить соперников в турнирной таблице.