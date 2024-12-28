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«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало, где смотреть, все об игре

Сегодня, 28 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча пройдет на «Арена-Металлург». Начало игры в 17:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Статистика команд

Обе команды выступают в Восточной конференции и располагаются в верхней части турнирной таблицы. «Металлург» находится сейчас на пятом месте, у команды 46 очков после 39 матчей. На строчку выше, на четвертой строчке, находится «Автомобилист» и у него тоже в активе 46 очков после 37 игр. Эта встреча станет принципиальной как для магнитогорской, так и для екатеринбургской команды. «Автомобилист» поборется за возможность остаться на своем месте, а «Металлург» постарается одержать победу и сместить соперников в турнирной таблице.

Противостояние «Автомобилиста» и «Металлурга» радует высокой результативностью. В семи предыдущих личных встречах соперники наколотили друг другу 45 шайб (6,43 в среднем за игру), при этом во всех семи случаях екатеринбуржцы и магнитогорцы отличались минимум по два раза каждые.

Всего в КХЛ команды встретились 78 раз, 40 побед одержал «Металлург», 23 на счету «Автомобилиста».

Интересные факты

Несмотря на то, что истинно уральским дерби принято считать встречу между «Автомобилистом» и «Трактором», Магнитогорск тоже относится к Уралу и противостояние этих команд не менее принципиальное.

«Металлург» — действующий чемпион КХЛ и в полуфинале магнитогорцы встречались именно с екатеринбуржцами. Серия игр была крайне плотной и дошла до седьмого матча, в котором «Металлург» оказался сильнее.

Травмированные игроки

В составе «Автомобилиста» на льду не появятся Ник Эберт и Даниил Карпович, а у «Металлурга» по-прежнему отсутствует Владислав Еременко, который получил серьезный перелом и оказался в реанимации.

Где смотреть

SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Металлург».

В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».

Автомобилист
Металлург Мг
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