«Автомобилист» — «Металлург»: во сколько начало, где смотреть, все об игре

Статистика команд
Обе команды выступают в Восточной конференции и располагаются в верхней части турнирной таблицы. «Металлург» находится сейчас на пятом месте, у команды 46 очков после 39 матчей. На строчку выше, на четвертой строчке, находится «Автомобилист» и у него тоже в активе 46 очков после 37 игр. Эта встреча станет принципиальной как для магнитогорской, так и для екатеринбургской команды. «Автомобилист» поборется за возможность остаться на своем месте, а «Металлург» постарается одержать победу и сместить соперников в турнирной таблице.
Противостояние «Автомобилиста» и «Металлурга» радует высокой результативностью. В семи предыдущих личных встречах соперники наколотили друг другу 45 шайб (6,43 в среднем за игру), при этом во всех семи случаях екатеринбуржцы и магнитогорцы отличались минимум по два раза каждые.
Всего в КХЛ команды встретились 78 раз, 40 побед одержал «Металлург», 23 на счету «Автомобилиста».
Интересные факты
Несмотря на то, что истинно уральским дерби принято считать встречу между «Автомобилистом» и «Трактором», Магнитогорск тоже относится к Уралу и противостояние этих команд не менее принципиальное.
«Металлург» — действующий чемпион КХЛ и в полуфинале магнитогорцы встречались именно с екатеринбуржцами. Серия игр была крайне плотной и дошла до седьмого матча, в котором «Металлург» оказался сильнее.
Травмированные игроки
В составе «Автомобилиста» на льду не появятся Ник Эберт и Даниил Карпович, а у «Металлурга» по-прежнему отсутствует Владислав Еременко, который получил серьезный перелом и оказался в реанимации.
Где смотреть
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Металлург».
В прямом эфиру игру будут транслировать «KHL Prime» и «Кинопоиск».