Роман Ротенберг заявил, что его не пугают слухи об отставке

«Боюсь ли слухов о своей отставке? Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня.



Я буду делать всегда все возможное для побед. Бывали разные, очень сложные ситуации в истории клуба. Я благодарен лично Алексею Борисовичу Миллеру и всем, кто верит в нас и дает все возможности. И мы обязательно ответим им полной самоотдачей, будем жертвовать собой.



В хоккее часто говорят: чтобы выигрывать, надо ловить шайбу лицом. Но чтобы на самом деле ложиться, а потом в крови уходить в раздевалку, возвращаться и помогать команде сравнять счет. Надо чтобы каждый был, как Миша Григоренко в матче с “Локомотивом”. Чтобы каждый был готов ложиться под шайбу лицом. Я тоже готов. И каждый наш тренер, игрок, и даже персонал. Это факт», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.