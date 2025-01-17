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Роман Ротенберг заявил, что его не пугают слухи об отставке

«Страх недопустим в спорте. Тогда акулы сожрут меня», — отметил наставник петербургского СКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

16 января СКА дома проиграл «Северстали» (4:7) в матче чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для команды Романа Ротенберга. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву».

«Боюсь ли слухов о своей отставке? Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня.

Я буду делать всегда все возможное для побед. Бывали разные, очень сложные ситуации в истории клуба. Я благодарен лично Алексею Борисовичу Миллеру и всем, кто верит в нас и дает все возможности. И мы обязательно ответим им полной самоотдачей, будем жертвовать собой.

В хоккее часто говорят: чтобы выигрывать, надо ловить шайбу лицом. Но чтобы на самом деле ложиться, а потом в крови уходить в раздевалку, возвращаться и помогать команде сравнять счет. Надо чтобы каждый был, как Миша Григоренко в матче с “Локомотивом”. Чтобы каждый был готов ложиться под шайбу лицом. Я тоже готов. И каждый наш тренер, игрок, и даже персонал. Это факт», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. В настоящий момент СКА с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».

СКА
4:7
1:3, 1:3, 2:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22195 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Павел Мойсевич
(Егор Заврагин, Егор Заврагин, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
Константин Шостак
1-й период
01:02
Александр Скоренов
03:33
Иван Демидов
09:22
Всеволод Никитин
09:42
Давид Думбадзе
(Тимофей Давыдов)
11:23
Янни Калдис
14:07
Иван Демидов
(Сергей Плотников, Михаил Григоренко)
19:02
Николай Чебыкин
(Руслан Абросимов, Янни Калдис)
19:12
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко, Марк Барберио)
2-й период
27:09
Кирилл Пилипенко
(Андрей Чуркин, Данил Аймурзин)
30:10
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
34:34
Давид Думбадзе
(Владимир Грудинин, Андрей Чуркин)
37:08
Константин Шостак
37:55
Валентин Зыков
(Александр Никишин, Михаил Григоренко)
3-й период
46:05
Сергей Плотников
(Андрей Педан, Иван Демидов)
54:55
Валентин Зыков
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
56:33
Сергей Плотников
59:42
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин)
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь