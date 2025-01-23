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Капитан СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ

Защитник петербургского клуба Александр Никишин внесен в список травмированных из‑за сотрясения мозга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21 января СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче со счетом 5:2. В середине первого периода Максим Шалунов провел силовой прием на Никишине, защитник СКА после этого несколько раз упал на лед и отправился на скамейку запасных.

«Саша — настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока ярославской команды. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента и подвергнуть его денежному штрафу.

23-летний Никишин выступает за СКА с 2022 года. Ранее он играл за московские «Крыльев Советов» и «Спартак». В сезоне-2024/25 Никишин набрал 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России защитник стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

СКА с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. 23 января армейцы дома сыграют против московского «Динамо».

СКА
5:2
1:1, 3:1, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22846 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
1-й период
00:27
Артем Земченок
14:32
Георгий Иванов
14:50
Сергей Плотников
(Иван Демидов, Александр Никишин)
15:22
Арсений Грицюк
15:22
Рушан Рафиков
18:16
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
2-й период
20:25
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Александр Никишин)
23:33
Иван Демидов
(Сергей Сапего, Захар Бардаков)
25:35
Валентин Зыков
27:44
Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Рушан Рафиков)
35:48
Захар Бардаков
3-й период
42:18
Рихард Паник
46:26
Артем Земченок
53:41
Андрей Педан
56:51
Сергей Плотников
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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