Капитан СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ

23-летний Никишин выступает за СКА с 2022 года. Ранее он играл за московские «Крыльев Советов» и «Спартак». В сезоне-2024/25 Никишин набрал 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России защитник стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года.