Капитан СКА Никишин получил сотрясение мозга в матче КХЛ

21 января СКА обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче со счетом 5:2. В середине первого периода Максим Шалунов провел силовой прием на Никишине, защитник СКА после этого несколько раз упал на лед и отправился на скамейку запасных.
«Саша — настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.
Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях игрока ярославской команды. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента и подвергнуть его денежному штрафу.
23-летний Никишин выступает за СКА с 2022 года. Ранее он играл за московские «Крыльев Советов» и «Спартак». В сезоне-2024/25 Никишин набрал 29 (11+18) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России защитник стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
СКА с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. 23 января армейцы дома сыграют против московского «Динамо».