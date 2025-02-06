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«Вы обидчивые девочки?» Тренер «Металлурга» обратился к судьям

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что арбитры матча против «Трактора» не поздоровались с ним после того, как он в шутку предложил заменить судей в КХЛ искусственным интеллектом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин опубликовал обращение к арбитрам.

«Демонстративно не поздоровавшись со мной перед игрой с “Трактором”, вы лишний раз показываете свое пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись как хоккеисты — это ваша вина, а не тренеров. Тренироваться надо было лучше! Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите. И ведите себя, как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие кому в рай, а кому в ад!» — написал Разин в своих соцсетях.

Встреча «Трактор» — «Металлург» прошла в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. После предыдущего матча «Магнитки» с уфимским «Салаватом Юлаевым» Разин предложил в будущем заменить арбитров искусственным интеллектом. «Металлург» после 53 матчей набрал 66 очков и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

Трактор
5:2
2:1, 2:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Андрей Разин
Вратари
Закари Фукале
Илья Набоков
(Александр Смолин)
1-й период
04:44
Григорий Дронов
(Василий Глотов, Максим Шабанов)
08:14
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
18:51
Трой Джозефс
(Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров)
2-й период
21:19
Артем Блажиевский
32:09
Никита Коростелев
(Артем Блажиевский, Семен Дер-Аргучинцев)
32:44
Артем Минулин
33:43
Василий Глотов
(Григорий Дронов)
34:57
Командный штраф
37:44
Бадди Робинсон
37:56
Даниил Вовченко
(Робин Пресс)
3-й период
42:46
Александр Рыков
(Владимир Жарков)
48:17
Данила Юров
56:33
Артем Минулин
59:53
Илья Николаев
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь