«Вы обидчивые девочки?» Тренер «Металлурга» обратился к судьям

«Демонстративно не поздоровавшись со мной перед игрой с “Трактором”, вы лишний раз показываете свое пренебрежительное отношение к тренерам команды. Вы профессионалы или обидчивые девочки? То, что вы не состоялись как хоккеисты — это ваша вина, а не тренеров. Тренироваться надо было лучше! Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите. И ведите себя, как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие кому в рай, а кому в ад!» — написал Разин в своих соцсетях.