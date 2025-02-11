Овечкин: «Динамо» победит СКА со счетом 5:1

Овечкин — воспитанник московского «Динамо», в 2013 году он завоевал с командой Кубок Гагарина.
— Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал в интервью «Матч ТВ»: «Александр Овечкин — такой большой профи, что изобрел свою клюшку. И поэтому забивает так много голов». Это в самом деле ваш лайфхак?
— Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки. Все свои секреты не расскажу. Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я ее посмотрю с удовольствием. Но буду забивать голы своей.
— Вы смотрите пресс‑конференции Ротенберга? Это уже явление в российском хоккее.
— А где мне их смотреть? К сожалению, их пока в Америке не показывают.
— Сегодня в КХЛ большое событие, матч «Динамо» — СКА, возобновляется регулярный чемпионат. Вы просто счет узнаете или видео голов найдете?
— Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счет 5:3… Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо».
— Почему так жестко не в пользу СКА?
— Потому что Роман пока только одну клюшку сделал, а надо — на всю команду, — сказал Овечкин корреспонденту «Матч ТВ».
«Динамо» занимает третью позицию в Западной конференции, набрав 68 очков в 52 матчах. СКА находится на шестом месте на Западе, набрав 67 очков в 53 матчах. Матч «Динамо» — СКА состоится во вторник, 11 февраля. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
39‑летний Овечкин набрал 43 (26+17) очка в 39 матчах за «Вашингтон». Ему осталось забить 16 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки (894) по количеству шайб за карьеру в НХЛ.