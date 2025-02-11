Овечкин: «Динамо» победит СКА со счетом 5:1

— Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки. Все свои секреты не расскажу. Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я ее посмотрю с удовольствием. Но буду забивать голы своей.