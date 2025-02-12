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Ротенберг: нам нужно бить первыми, как учила ленинградская улица

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после выездного поражения от московского «Динамо» (1:3) посетовал на большое количество травм в команде по ходу сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

По ходу матча травму получил защитник СКА Данила Галенюк. Он получил сотрясение мозга после первого столкновения, проведя на льду меньше минуты.

«У многих команд много травм. Посмотрите по лиге, в ЦСКА Абрамова нет. Если провести статистику, то увидите, что в каждой команде одинаковое количество травм. Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники. Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица. Осталось 14 игр, будем подходить к плей‑офф в полном комплекте», — сказал Ротенберг.

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. В четверг, 13 февраля, команда Ротенберга на выезде сыграет с «Барысом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Динамо М
3:1
1:0, 2:0, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.02.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8978 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Максим Моторыгин
Павел Мойсевич
(Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
02:58
Никита Буруянов
(Игорь Ожиганов, Артем Кудашов)
10:50
Николай Поляков
2-й период
21:08
Седрик Пакетт
(Никита Гусев)
23:53
Максим Джиошвили
26:11
Командный штраф
26:22
Артем Чернов
(Седрик Пакетт, Джордан Уил)
32:58
Антон Слепышев
35:27
Сергей Сапего
39:12
Владимир Алистров
39:36
Максим Комтуа
3-й период
42:06
Максим Комтуа
46:13
Илья Карпухин
(Захар Бардаков, Иван Демидов)
53:23
Седрик Пакетт
53:23
Седрик Пакетт
55:53
Евгений Кузнецов
Статистика
12
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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