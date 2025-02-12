Ротенберг: нам нужно бить первыми, как учила ленинградская улица

По ходу матча травму получил защитник СКА Данила Галенюк. Он получил сотрясение мозга после первого столкновения, проведя на льду меньше минуты.
«У многих команд много травм. Посмотрите по лиге, в ЦСКА Абрамова нет. Если провести статистику, то увидите, что в каждой команде одинаковое количество травм. Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники. Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица. Осталось 14 игр, будем подходить к плей‑офф в полном комплекте», — сказал Ротенберг.
СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. В четверг, 13 февраля, команда Ротенберга на выезде сыграет с «Барысом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.