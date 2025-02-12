Ротенберг: нам нужно бить первыми, как учила ленинградская улица

«У многих команд много травм. Посмотрите по лиге, в ЦСКА Абрамова нет. Если провести статистику, то увидите, что в каждой команде одинаковое количество травм. Сотрясения у наших игроков связаны с тем, что против нас с очень большим настроем выходят соперники. Нужно быть злее в этих ситуациях и идти до конца, бить первым, как нас учила ленинградская улица. Осталось 14 игр, будем подходить к плей‑офф в полном комплекте», — сказал Ротенберг.