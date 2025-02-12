7 интересных фактов о Матче звезд КХЛ — 2025. Как Новосибирск запомнился своей уникальностью

Уже само место проведения Матча звезд говорило о том, что 8 и 9 февраля там будет громко, жарко и интересно. Новосибирск не первый год ждал своего звездного хоккейного часа. Еще в 2023 году главный город Сибири готовился принять в своих морозных объятиях Молодежный чемпионат мира по хоккею, однако политические обстоятельства внесли свои коррективы.
Так что рекордные для «Сибирь-Арены» 22 680 зрителей (за оба дня) на трибунах появились не просто так. Стадион даже пришлось расширить — были сделаны дополнительные места передо льдом. Поэтому за несколько дней до начала организаторы объявили о продаже дополнительных билетов. Их раскупили и, кажется, не зря.
1. Шоу дронов
Матч звезд в Новосибирске стал первым, где использовали дроны в качестве одного из основных элементов предматчевого шоу в рекордном количестве — 120 штук. Это необычно, «залипательно» и даже медитативно. Дроны вознеслись над ареной, переливаясь, кружась, создавая фигуры в воздухе. Смотрелось шоу в полной тишине — арена в одно мгновенье замолкла и погрузилась в процесс.
Отдельной темой для размышления стала идеально выстроенная логистика перемещения дронов. Оказалось, что за каждым из них закреплен уникальный номер со своей позицией в специальном компьютере. Так все дроны действовали как единое целое, создавали зрелище, где каждое движение скоординировано и вписывается в общую картину.
Шоу, правда, смогли посмотреть не все. Только часть зала увидела уникальное представление вживую, другая в это время ждала у дверей. Дело в том, что проведение шоу предполагает полную темноту и вход на арену закрыли. Не все успели занять места, а предварительного объявления о начале не было. Вероятно, хотелось создать эффект неожиданности и удивить болельщиков, но не все оказались готовы к такому повороту событий.
2. Полнейший интерактив и плюсы в карму организаторам
Матч звезд идет в ногу со временем, но еще на прошлогоднем мероприятии в Санкт-Петербурге столько интерактивных элементов на арене не было. В этот раз QR-коды были расположены на всех поверхностях и в каждом из них скрывалась буквально другая реальность с дополнительной информацией о розыгрышах и активностях от партнеров мероприятия, которых, к слову, было немало.
Система быстрых платежей (СБП), официальный партнер Чемпионата КХЛ, вместе с популярным хоккейным блогером Hockey Stigg (Стигг) провели интерактивный квест со зрителями. Стигг перед началом матчей оставлял в холле арены по несколько QR-кодов, давая подсказки о их расположении в чат-боте «СБП быстрее шайбы» и в своих социальных сетях. Тем, кто быстрее находил код — полагался приз.
Это однозначный плюсик в мероприятии — коллаборации с блогерами, концептуальные идеи активностей = хорошая работа на молодежную аудиторию.
Про концептуальность: СБП также сделала концепт с космической тематикой. Сначала было непонятно, как Новосибирск и хоккей связаны с космосом, но тут затесался каламбур — звезды на небе и звезды на матче.
Подготовили UGC-фотозону с моментальным получением цифровых снимков через чат-бот, интерактив с танцевальными симуляторами и самое крутое (по нашему скромному мнению) — серию лимитированных постеров, где дивизионы должны собраться в одно созвездие.
Было бы здорово видеть внедрение интерактива и в саму программу Матча звезд КХЛ. Вот так наблюдаешь за конкурсом капитанов и читаешь интересные факты о них, перейдя по QR-коду на кубе. Почему нет?
3. Оригинальная форма команд
Для всех четырех команд была разработана уникальная форма разных оттенков синей палитры. У каждого из них свой смысл, о нем еще во время представления джерси вкусно рассказала пресс-служба КХЛ.
Белый (дивизион Тарасова) — морозный воздух и хрустящий под ногами снег.
Глубокий синий (дивизион Боброва) — лед замерзших рек и озер Сибири.
Черный (дивизион Харламова) — долгие зимние сибирские ночи.
Светло-голубой (дивизион Чернышева) — цвет ясного зимнего неба над Сибирью.
Это решение подарило хоккейному уикенду в Новосибирске визуальную изюминку. Единственное, что могло сбить с толку — количество цветов. Ранее форма Матча звезд была представлена в стандартных двух расцветках. Уже на подсознательном уровне болельщик мог отличить «свою» команду. В этот раз на запоминание потребовалось чуть больше времени, хотя, кого мы обманываем — любимых хоккеистов каждый преданный фанат узнает за версту.
4. Сергей Широков — главный герой Матча звезд КХЛ — 2025
Одна из самых ярких звезд этого Матча — капитан «Сибири» Сергей Широков и на это есть несколько причин.
Сергей присоединился к новосибирской команде в КХЛ летом 2024-го. Приехавший из «Автомобилиста» хоккеист буквально расцвел в сибирской атмосфере. Он не только заручился уважением коллег, стал капитаном команды, но и очень полюбился сибирским болельщикам.
Что творилось на арене каждый раз, когда ведущий Матча звезд представлял Широкова — нужно было слышать. Мадонна со своей фан-базой нервно курит в сторонке, когда болельщики «Сибири» поддерживают Широкова во время мастер-шоу.
Сергей стал победителем конкурса «Эффектный буллит», пробив его в голове Снеговика, талисмана клуба. Сложность была в том, что в костюме слишком маленький обзор (так уж вышло, что обычно буллиты в нем не бьют). Широкову нужно было не просто сделать эффектный прокат до ворот, но и забить практически вслепую — получилось идеально!
В конкурсе капитанов Широкова обошел Вадим Шипачев буквально на один балл. Однако Сергей вместе со своим дивизионом стал победителем Матча звезд КХЛ — 2025. Что может быть круче?
Не всегда спортсмены и хоккеисты, в том числе, расположены давать интервью, фотографироваться или раздавать автографы. Это правило как будто не распространяется на Сергея Широкова — помимо основных автограф-сессий, он успел одарить вниманием всех болельщиков, которых встретил на своем пути.
5. Пятое колесо в звездной телеге. Лукьянцев на Матче звезд — судьба или совпадение?
Если девиз Сергея Лукьянцева не «пришел, увидел, победил» — то у нас нет объяснений тому, что за волшебный Матч звезд КХЛ у него получился.
Лукьянцев — игрок МХК «Спартак», приглашенный на Матч звезд после Кубка вызова, когда стало известно, что Матвей Короткий получил повреждение. Позже оказалось, что и Короткий сможет полететь в Новосибирск, а дивизион Тарасова будет представлен сразу двумя игроками.
Став пятым случайным игроком Молодежной хоккейной лиги на Матче звезд Сергей решил пуститься во все тяжкие: выбил звание MVP матча за третье место и забрал призовой фонд в 500 тыс. рублей.
Лукьянцев не был самым результативным из молодой гвардии, это место занял Яромир Ермаков, забивший четыре гола за две встречи. Но где-то рядом с Сергеем в Новосибирске точно перевернулся грузовик с удачей.
6. Драка судей и бой, перешедший в танец
Арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев решили развлечь и так не скучающую публику своим ледовым поединком. Силу они, однако, не рассчитали, поэтому когда один подсек другого за ноги, оба рефери в момент оказались на льду. Сысуев еще и ударился носом об лед, оставив кровавый след. По улыбающимся лицам фанаты догадались, что драка была все же постановочной, но вот кровь оказалась настоящая.
Еще одним боем отличились игроки МХЛ — Егор Климович и Сергей Лукьянцев. Выйдя один на один, хоккеисты, которые собирались сурово подраться вдруг начали танцевать. За хорошее исполнение Лукьянцеву даже вручили оскар (+1 награда для Сергея на этих выходных).
7. Призовой фонд
Впервые Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на Матче звезд в Новосибирске ввела призовой фонд за победу и отметила самых ценных игроков матча.
5 млн получила команда, ставшая победителем — дивизион Чернышева. По 500 тыс. рублей забрали самые ценные игроки финальной встречи и игры за третье место — Тревор Мерфи и Сергей Лукьянцев соответственно.
Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что в этот раз хоккеисты больше бились и старались выиграть, что добавило зрелищности финалу.