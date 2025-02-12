7 интересных фактов о Матче звезд КХЛ — 2025. Как Новосибирск запомнился своей уникальностью

Матч звезд идет в ногу со временем, но еще на прошлогоднем мероприятии в Санкт-Петербурге столько интерактивных элементов на арене не было. В этот раз QR-коды были расположены на всех поверхностях и в каждом из них скрывалась буквально другая реальность с дополнительной информацией о розыгрышах и активностях от партнеров мероприятия, которых, к слову, было немало.