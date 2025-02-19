«Северсталь» оштрафована за оскорбительные кричалки в адрес СКА

«Во время матча № 637 Фонбет Чемпионата КХЛ “Северсталь” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Северсталь” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.



Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», — сказано в сообщении.