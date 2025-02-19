«Северсталь» оштрафована за оскорбительные кричалки в адрес СКА

В третьем периоде болельщики в Череповце скандировали с трибун кричалку «СКА — позор российского хоккея».
«Во время матча № 637 Фонбет Чемпионата КХЛ “Северсталь” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Северсталь” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.
Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», — сказано в сообщении.
Сумма штрафа «Северстали» не уточняется. В октябре 2024 года за аналогичную кричалку болельщиков «Спартак» был оштрафован на 100 тыс. рублей.
Благодаря победе в Череповце СКА сумел обойти «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции и выйти на четвертое место. В четверг, 20 февраля, «Северсталь» на выезде сыграет с «Барысом». В субботу, 22 февраля, СКА дома примет «Куньлунь».