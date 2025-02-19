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«Северсталь» оштрафована за оскорбительные кричалки в адрес СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение наложить штраф на «Северсталь» за поведение болельщиков команды в домашнем матче против СКА (3:5). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В третьем периоде болельщики в Череповце скандировали с трибун кричалку «СКА — позор российского хоккея».

«Во время матча № 637 Фонбет Чемпионата КХЛ “Северсталь” — СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК “Северсталь” наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», — сказано в сообщении.

Сумма штрафа «Северстали» не уточняется. В октябре 2024 года за аналогичную кричалку болельщиков «Спартак» был оштрафован на 100 тыс. рублей.

Благодаря победе в Череповце СКА сумел обойти «Северсталь» в турнирной таблице Западной конференции и выйти на четвертое место. В четверг, 20 февраля, «Северсталь» на выезде сыграет с «Барысом». В субботу, 22 февраля, СКА дома примет «Куньлунь».

Северсталь
3:5
1:1, 1:2, 1:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5420 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Роман Ротенберг
Вратари
Константин Шостак
Егор Заврагин
1-й период
08:49
Григорий Кузьмин
(Дмитрий Юдин, Павел Дедунов)
14:06
Михаил Котляревский
15:13
Марат Хайруллин
16:07
Константин Шостак
2-й период
22:00
Адам Лишка
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
25:53
Дмитрий Юдин
30:03
Тимофей Давыдов
30:57
Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Иван Демидов)
38:18
Данил Аймурзин
39:34
Евгений Кузнецов
(Григорий Кузьмин, Александр Никишин)
39:53
Сергей Андронов
3-й период
49:14
Руслан Абросимов
50:24
Матвей Короткий
(Иван Демидов, Михаил Воробьев)
51:43
Янни Калдис
(Адам Лишка, Руслан Абросимов)
53:52
Николай Буренов
59:33
Евгений Кузнецов
(Михаил Григоренко, Захар Бардаков)
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
СКА
КХЛ: таблица и календарь