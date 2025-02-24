Лучший бомбардир КХЛ подписал новый контракт с «Салаватом»

«У Джошуа, естественно, было несколько предложений, в том числе от “Авангарда”, но наиболее серьезные — от “Салавата” и “Трактора”. Более того, вариант с Челябинском был чуть более выгодным с точки зрения бонусов. Но Джошуа в Уфе все устраивает: и город, и команда, и, особенно, главный тренер. Поэтому было принято решение остаться здесь», — рассказал агент хоккеиста Иван Ботев.