Лучший бомбардир КХЛ подписал новый контракт с «Салаватом»

Новый контракт 31-летнего канадца рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Все уже решено — я подписал с “Салаватом” новый контракт на два года», — сказал Ливо.
«У Джошуа, естественно, было несколько предложений, в том числе от “Авангарда”, но наиболее серьезные — от “Салавата” и “Трактора”. Более того, вариант с Челябинском был чуть более выгодным с точки зрения бонусов. Но Джошуа в Уфе все устраивает: и город, и команда, и, особенно, главный тренер. Поэтому было принято решение остаться здесь», — рассказал агент хоккеиста Иван Ботев.
Ливо перешел в «Салават Юлаев» летом 2023 года из «Сент-Луиса». В этом сезоне нападающий провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 65 (41+24) очков. Канадец лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Трактора» на семь очков. Во вторник, 25 февраля, уфимцы дома сыграют с тольяттинской «Ладой». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.