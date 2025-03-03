СКА в 2024 году потратил на зарплаты около 5 млрд рублей

Накануне СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 со счетом 1:2. Для СКА это поражение стало четвертым подряд. Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче СКА в гостях сыграет против ЦСКА.