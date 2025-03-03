СКА в 2024 году потратил на зарплаты около 5 млрд рублей

По информации источника, согласно финансовой отчетности, в 2024 году чистый убыток клуба из Санкт-Петербурга сократился на 93% и составил 63,3 млн рублей. В 2023 году СКА зафиксировал убыток в размере 903,4 млн рублей.
Доход СКА увеличился почти в 1,5 раза и составил 10,1 млрд рублей. Расходы, связанные с деятельностью клуба, выросли на 43% — до 6,3 млрд рублей.
Расходы на зарплаты игроков увеличились на 62% и составили 4,99 млрд рублей.
В финансовой отчетности отмечается, что в 2024 году клуб получил кредиты и займы на сумму в 1,36 млрд рублей.
В прошлом сезоне СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» в серии со счетом 1−4.
Накануне СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 со счетом 1:2. Для СКА это поражение стало четвертым подряд. Клуб из Санкт-Петербурга занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче СКА в гостях сыграет против ЦСКА.