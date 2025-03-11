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Форвард «Автомобилиста»: Выходили заряженными, может, это не сыграло на руку

ЦСКА на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Эта встреча стала первой для екатеринбуржцев на новом домашнем стадионе «УГМК Арена».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Есть чувство, что еще обиднее, от того, что проиграли первый матч на новой арене?

— Это оставило свой осадок, потому что все выходили заряженными. Может это и сыграло больше не на руку, чем на руку нашей команде.

— Камбэка не хватило для победы, но он был. Что изменилось по ходу игры?

— Просто начали в третьем периоде играть более активно, более настырно, выигрывать борьбу, выигрывать шайбы. Из-за этого получалось у нас моменты создавать. Здорово сыграли перед воротами во втором и третьем голевом моменте. То, что должны были делать с первой минуты, — сказал Артем Каштанов в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.

Автомобилист
3:4
0:1, 1:3, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10489 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Илья Воробьев
Вратари
Евгений Аликин
(Владимир Галкин)
Павел Хомченко
1-й период
08:15
Станислав Галиев
(Кристиан Ярош, Прохор Полтапов)
16:58
Кирилл Воробьев
2-й период
25:19
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Станислав Галиев)
25:38
Егор Фатеев
27:07
Максим Мамин
27:32
Ник Меркли
(Никита Трямкин, Александр Шаров)
28:53
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Нестеров)
3-й период
43:11
Ник Меркли
45:51
Денис Гурьянов
47:07
Дмитрий Саморуков
52:34
Никита Трямкин
(Никита Шашков, Артем Каштанов)
58:05
Сергей Зборовский
(Ник Меркли, Андрей Обидин)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит