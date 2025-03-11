Форвард «Автомобилиста»: Выходили заряженными, может, это не сыграло на руку

— Есть чувство, что еще обиднее, от того, что проиграли первый матч на новой арене?
— Это оставило свой осадок, потому что все выходили заряженными. Может это и сыграло больше не на руку, чем на руку нашей команде.
— Камбэка не хватило для победы, но он был. Что изменилось по ходу игры?
— Просто начали в третьем периоде играть более активно, более настырно, выигрывать борьбу, выигрывать шайбы. Из-за этого получалось у нас моменты создавать. Здорово сыграли перед воротами во втором и третьем голевом моменте. То, что должны были делать с первой минуты, — сказал Артем Каштанов в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.