Форвард «Автомобилиста»: Выходили заряженными, может, это не сыграло на руку

— Просто начали в третьем периоде играть более активно, более настырно, выигрывать борьбу, выигрывать шайбы. Из-за этого получалось у нас моменты создавать. Здорово сыграли перед воротами во втором и третьем голевом моменте. То, что должны были делать с первой минуты, — сказал Артем Каштанов в беседе с корреспондентом Sport Mail Ариной Нуриахметовой.