Стали известны причины смерти хоккеиста Малыхина

О смерти Малыхина стало известно 18 марта, ее подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста. Не было информации о том, что Федор испытывал проблемы со здоровьем или финансами. После завершения игровой карьеры он ездил на турниры UFC в Абу-Даби, а также тренировался вместе с любителями.