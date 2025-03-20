Стали известны причины смерти хоккеиста Малыхина

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» скончался от сердечной недостаточности. Об этом сообщает «Бизнес Online».
О смерти Малыхина стало известно 18 марта, ее подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста. Не было информации о том, что Федор испытывал проблемы со здоровьем или финансами. После завершения игровой карьеры он ездил на турниры UFC в Абу-Даби, а также тренировался вместе с любителями.
Конкретная формулировка в заключении о смерти, попавшем в распоряжение журналистов издания «Бизнес Online» звучит так: «из-за сердечной левожелудочковой недостаточности и внезапной сердечной смерти».
Напомним, хоккеист завершил карьеру в связи с отсутствием предложений от клубов КХЛ. Он успел сыграть в составе таких клубов как «Автомобилист», «Спартак», «Ак Барс» и «Авангард».
Похороны хоккеиста пройдут в Екатеринбурге 21 марта. Память игрока почтили минутой молчания на матчах регулярного чемпионата КХЛ, прошедших 18 марта.