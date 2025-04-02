«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев», cравняв счет в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошел четвертый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев».
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сибири» шайбы забросили Павел Гоголев и Тэйлор Бек. У уфимцев отличился Александр Хмелевский. «Салават» получил значительно больше штрафных минут, чем соперник (12−2). «Сибирь» впервые в этой серии перебросала уфимцев (29−28).
Счет в серии до четырех побед стал 2−2 (0:7, 2:8, 2:0, 2:1). Пятый матч серии пройдет в Уфе 4 апреля.