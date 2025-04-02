«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев», cравняв счет в серии

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сибири» шайбы забросили Павел Гоголев и Тэйлор Бек. У уфимцев отличился Александр Хмелевский. «Салават» получил значительно больше штрафных минут, чем соперник (12−2). «Сибирь» впервые в этой серии перебросала уфимцев (29−28).