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«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев», cравняв счет в серии

Клуб из Новосибирска второй раз подряд переиграл соперника из Уфы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошел четвертый матч серии ⅛ финала Кубка Гагарина, в котором местная «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев».

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сибири» шайбы забросили Павел Гоголев и Тэйлор Бек. У уфимцев отличился Александр Хмелевский. «Салават» получил значительно больше штрафных минут, чем соперник (12−2). «Сибирь» впервые в этой серии перебросала уфимцев (29−28).

Счет в серии до четырех побед стал 2−2 (0:7, 2:8, 2:0, 2:1). Пятый матч серии пройдет в Уфе 4 апреля.

Сибирь
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
2.04.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11491 зритель
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Виктор Козлов
Вратари
Денис Костин
(Денис Костин)
Александр Самонов
(Александр Самонов)
1-й период
01:37
Алексей Василевский
05:38
Денис Ян
2-й период
22:06
Павел Гоголев
(Артем Жуков)
33:14
Денис Ян
33:31
Григорий Панин
34:51
Тэйлор Бек
(Тревор Мерфи, Энди Андреофф)
39:21
Брендан Лайпсик
3-й период
40:27
Джош Ливо
44:25
Артем Набиев
57:52
Александр Хмелевский
(Джош Ливо, Шелдон Ремпал)
Статистика
2
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит