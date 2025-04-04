«Трактор» — «Адмирал» 4 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Адмирал». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
Серия между первой командой Восточной конференции и восьмой оказалось гораздо упорнее, чем многие предполагали. «Адмирал» за счет самоотверженной командной игры забрал первый матч в Челябинске и третий на своем льду. Теперь «Трактору» придется еще раз слетать во Владивосток, чему главный тренер Гру и хоккеисты вряд ли рады. Но челябинцы сами виноваты. Они слишком много ошибаются в этой серии, а соперник таким подаркам только рад.
В четвертой игре все тоже могло закончиться печально для «Трактора». После первого периода он летел «Адмиралу» 1:3. Но затем наконец включился Шабанов, и одноклубники поддержали его порыв. Челябинцы реализовали три большинства, еще два гола забили при игре 4 на 4 и победили 7:3. На счету Шабанова 5 очков в этом матче. К вратарю «Трактора» Фукале были вопросы в этой серии, он пропустил уже 13 шайб, но когда команда забивает 7, голкипера можно оставить в покое. Отметим еще, что у «Трактора» больше штрафных минут в этой серии, но «Адмирал» пока этим мало пользуется.
Сегодня букмекеры считают явным фаворитом «Трактор», на его победу в основное время можно поставить за 1,52, на победу гостей — за 5,90. По голам нет ясности: тотал меньше 5,5 стоит 1,82, тотал больше 5,5 — 2,03. Проход «Адмирала» в следующий раунд оценивается в 5,00 — перед началом серии на это событие давали коэффициент 7,00.