«Трактор» — «Адмирал» 4 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В четвертой игре все тоже могло закончиться печально для «Трактора». После первого периода он летел «Адмиралу» 1:3. Но затем наконец включился Шабанов, и одноклубники поддержали его порыв. Челябинцы реализовали три большинства, еще два гола забили при игре 4 на 4 и победили 7:3. На счету Шабанова 5 очков в этом матче. К вратарю «Трактора» Фукале были вопросы в этой серии, он пропустил уже 13 шайб, но когда команда забивает 7, голкипера можно оставить в покое. Отметим еще, что у «Трактора» больше штрафных минут в этой серии, но «Адмирал» пока этим мало пользуется.