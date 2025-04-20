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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 20 апреля, на «ВТБ Арене» в Москве пройдет пятый матч серии плей-офф между «Динамо» и «Ак Барсом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется 19:00 мск. Сейчас счет в серии равный: 2−2

Как протекает серия и что ждать от матча

За всю историю КХЛ команды провели между собой 46 личных встреч. На счету «Динамо» 21 победа, «Ак Барс» был сильнее в 25 матчах.

«Динамо» неудачно начало четвертьфинальную серию с «Ак Барсом», когда проиграло в двух первых матчах на домашнем льду и было в паре шагов от провала со счетом 0−2 в серии. Однако главный тренер москвичей Алексей Кудашов еще после второго матча подвел черту: «Еще не все потеряно». И правда, два матча на «Татнефть-Арене» им покорились. Получилось сделать счет серии 2−2 и это несмотря на то, что в регулярном чемпионате казанцы входили в топ-7 команд по игре дома.

Что Кудашов, что Гатиятулин на протяжении всей серии стабильны в игровых сочетаниях и не вносят неожиданных перемен в состав без необходимости. Последние игры из-за проблем со здоровьем пропустил Алексей Пустозеров, вместо которого в третьем игровом сочетании «Ак Барса» появился Семен Кошелев. В московской команде изменений в составе не было даже несмотря на результаты первых двух матчей.

Последние два матча динамовцы на домашнем льду проиграли, а вот «Ак Барс» на выезде одержал победу в трех последних матчах. Если верить статистическим данным, то победа казанцев более реальна.

Где смотреть

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».

Интересные факты

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в предстоящем матче достигнет отметки в 450 игр в КХЛ.

Травмы

У «бело-голубых» все в строю. Казанцы пока что играют без Егора Бабенко и Алексея Пустозерова.