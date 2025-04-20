«Динамо» Москва — «Ак Барс»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Динамо» неудачно начало четвертьфинальную серию с «Ак Барсом», когда проиграло в двух первых матчах на домашнем льду и было в паре шагов от провала со счетом 0−2 в серии. Однако главный тренер москвичей Алексей Кудашов еще после второго матча подвел черту: «Еще не все потеряно». И правда, два матча на «Татнефть-Арене» им покорились. Получилось сделать счет серии 2−2 и это несмотря на то, что в регулярном чемпионате казанцы входили в топ-7 команд по игре дома.