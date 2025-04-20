«Динамо» Москва — «Ак Барс»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:00 мск. Сейчас счет в серии равный: 2−2
Как протекает серия и что ждать от матча
За всю историю КХЛ команды провели между собой 46 личных встреч. На счету «Динамо» 21 победа, «Ак Барс» был сильнее в 25 матчах.
«Динамо» неудачно начало четвертьфинальную серию с «Ак Барсом», когда проиграло в двух первых матчах на домашнем льду и было в паре шагов от провала со счетом 0−2 в серии. Однако главный тренер москвичей Алексей Кудашов еще после второго матча подвел черту: «Еще не все потеряно». И правда, два матча на «Татнефть-Арене» им покорились. Получилось сделать счет серии 2−2 и это несмотря на то, что в регулярном чемпионате казанцы входили в топ-7 команд по игре дома.
Что Кудашов, что Гатиятулин на протяжении всей серии стабильны в игровых сочетаниях и не вносят неожиданных перемен в состав без необходимости. Последние игры из-за проблем со здоровьем пропустил Алексей Пустозеров, вместо которого в третьем игровом сочетании «Ак Барса» появился Семен Кошелев. В московской команде изменений в составе не было даже несмотря на результаты первых двух матчей.
Последние два матча динамовцы на домашнем льду проиграли, а вот «Ак Барс» на выезде одержал победу в трех последних матчах. Если верить статистическим данным, то победа казанцев более реальна.
Где смотреть
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Ак Барс». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Интересные факты
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в предстоящем матче достигнет отметки в 450 игр в КХЛ.
Травмы
У «бело-голубых» все в строю. Казанцы пока что играют без Егора Бабенко и Алексея Пустозерова.