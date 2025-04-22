Юров расторг контракт с «Металлургом» и продолжит карьеру в НХЛ

«На сегодняшний день Данила принял непростое решение и для себя, и для нашей команды, выбрав вариант с продолжением карьеры в НХЛ. Это многое говорит о его целеустремленности. Конечно же, мы пошли навстречу его желанию, он уже является большим мастером, способным стать еще одним ярким представителем магнитогорской школы хоккея в североамериканской лиге, все возможности для этого у него есть. При этом Данила знает, что в “Металлурге” ему всегда искренне рады», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.