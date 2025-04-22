Юров расторг контракт с «Металлургом» и продолжит карьеру в НХЛ

Соглашение расторгнуто по инициативе 21-летнего хоккеиста, который принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Отмечается, что «Металлург» сохранил за собой спортивные права на нападающего в КХЛ.
«На сегодняшний день Данила принял непростое решение и для себя, и для нашей команды, выбрав вариант с продолжением карьеры в НХЛ. Это многое говорит о его целеустремленности. Конечно же, мы пошли навстречу его желанию, он уже является большим мастером, способным стать еще одним ярким представителем магнитогорской школы хоккея в североамериканской лиге, все возможности для этого у него есть. При этом Данила знает, что в “Металлурге” ему всегда искренне рады», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Юров является воспитанником «Металлурга», за который он дебютировал в сентябре 2020 года. За пять лет он провел 270 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 99 (49+50) очков. В прошлом сезоне Юров помог «Металлургу» завоевать Кубок Гагарина.
На драфте НХЛ 2022 года Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером. Ожидается, что контракт новичка с 21-летним нападающим будет подписан в следующем сезоне.
«Миннесота» завершила регулярный чемпионат НХЛ на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «дикари» играют с «Вегасом» (счет в серии — 0−1). За «Миннесоту» выступают российские нападающие Кирилл Капризов и Яков Тренин.