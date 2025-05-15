Сергей Гомоляко назначен спортивным директором «Лады»

Тольяттинский клуб официально объявил о назначении Сергея Гомоляко на пост спортивного директора. Соответствующее решение утвердила пресс-служба «Лады».
С 2019 года Гомоляко занимал руководящие позиции в ХК «Сочи», а с декабря 2020 по сентябрь 2024 — в магнитогорском «Металлурге». «Металлург» в сезоне-2023/2024 завоевал Кубок Гагарина.
В активе Гомоляко два золота чемпионата России, два серебра, три бронзы, два титула чемпиона Евролиги и победа на молодежном чемпионате мира. Карьеру игрока он провел в клубах «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 сыграл 43 матча за «Ладу», став частью истории тольяттинской команды.
«Лада» вернулась в КХЛ в сезоне-2023/2024 спустя пять лет после исключения. Ранее тольяттинский клуб выступал в лиге в 2008—2010 и 2014−2018 годах. В текущем сезоне «Лада» набрала 54 очка и не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции.