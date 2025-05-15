Сергей Гомоляко назначен спортивным директором «Лады»

В активе Гомоляко два золота чемпионата России, два серебра, три бронзы, два титула чемпиона Евролиги и победа на молодежном чемпионате мира. Карьеру игрока он провел в клубах «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 сыграл 43 матча за «Ладу», став частью истории тольяттинской команды.