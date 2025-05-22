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Решающие матчи плей-офф КХЛ следующего сезона пройдут в мае

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что полуфиналы и финал Кубка Гагарина сезона-2025/26 пройдут в мае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее полуфиналы и финальная серия плей-офф КХЛ проходили в марте и апреле соответственно.

— Насколько решение продлить чемпионат до конца мая оправдало себя, и будет ли следующий сезон также заканчиваться в мае?

— Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф 2026 также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира. Поэтому мы составляем календарь с учётом мая, болельщикам это понравилось, мы получаем многочисленные положительные отзывы об этом. Не во всех регионах в этом году повезло с погодой, но во время финала все видели, как фан-зоны работали в Ярославле и Челябинске, автокинотеатры под открытым небом. Это было что-то новое, клубы работают над тем, чтобы людям было интересно болеть. Мы очень довольны, что есть возможность играть в мае, это помогает популяризировать хоккей, а болельщики могут поддерживать своих как на трибунах, так и за пределами ледовых дворцов, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, 21 мая «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» в первом овертайме пятого матча финальной серии плей‑офф КХЛ со счетом 2:1. Ярославская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» в серии со счетом 4−1.