Решающие матчи плей-офф КХЛ следующего сезона пройдут в мае

— Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф 2026 также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира. Поэтому мы составляем календарь с учётом мая, болельщикам это понравилось, мы получаем многочисленные положительные отзывы об этом. Не во всех регионах в этом году повезло с погодой, но во время финала все видели, как фан-зоны работали в Ярославле и Челябинске, автокинотеатры под открытым небом. Это было что-то новое, клубы работают над тем, чтобы людям было интересно болеть. Мы очень довольны, что есть возможность играть в мае, это помогает популяризировать хоккей, а болельщики могут поддерживать своих как на трибунах, так и за пределами ледовых дворцов, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.