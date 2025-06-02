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Защитник «Торпедо» Кирсанов подписал контракт с клубом НХЛ

«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником нижегородского «Торпедо» Кириллом Кирсановым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2026/27. Ожидается, что новый сезон он начнет в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ.

«Лос-Анджелес» выбрал Кирсанова на драфте НХЛ 2021 года в третьем раунде под общим 84-м номером.

В минувшем сезоне Кирсанов провел за «Торпедо» 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков. Ранее он выступал за СКА и подмосковный «Витязь».

«Лос-Анджелес» завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «короли» уступили «Эдмонтону» (2−4).