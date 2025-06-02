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СМИ: Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг покинет должность главного тренера петербургского СКА по решению нового совета директоров клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

В сезоне-2025/2026 Роман Ротенберг не будет возглавлять команду СКА в КХЛ по решению нового совета директоров клуба. Об этом сообщают «Чемпионат», «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ».

Напомним, ранее совет директоров СКА в полном составе был отправлен в отставку после неудачного сезона. В сезоне-2024/2025 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» со счетом 2−4 в серии. Молодежная команда «СКА-1946» не смогла защитить титул в МХЛ, уступив в финале «Спартаку».

Вместе с сообщением об отставке в клубе объявили имена нового председателя совета директоров и нового генерального директора СКА. Ими стали заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Маркелов Виталий Анатольевич и Стеничкин Никита Геннадьевич.

Роман Ротенберг занимал пост главного тренера СКА с 4 января в 2022 года. Он был назначен в целях улучшения управления штабом и командой. Самым большим достижением за 3 года работы стали два выхода в финал Западной конференции КХЛ в 2022 и 2023 году.

Официального подтверждения информации об уходе Романа Ротенберга от клуба пока не было.