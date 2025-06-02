СМИ: Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Напомним, ранее совет директоров СКА в полном составе был отправлен в отставку после неудачного сезона. В сезоне-2024/2025 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» со счетом 2−4 в серии. Молодежная команда «СКА-1946» не смогла защитить титул в МХЛ, уступив в финале «Спартаку».