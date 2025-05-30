Совет директоров СКА ушел в отставку. Ротенберг остается

СКА завершил минувший сезон на седьмой строчке в Западной конференции и на 13-м месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, что стало для клуба худшим результатом за всю историю турнира. В плей-офф петербуржцы вылетели в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2−4).