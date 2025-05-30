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Совет директоров СКА ушел в отставку. Ротенберг остается

Хоккейный клуб СКА объявил об увольнении совета директоров и сотрудников операционного менеджмента из-за неудовлетворительных результатов команды в минувшем сезоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Решение было принято на заседании совета директоров клуба, которое состоялось сегодня, 30 мая.

«С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными.

Новый состав совета директоров возглавит заместитель председателя правления ПАО “Газпром” Маркелов Виталий Анатольевич. Генеральным директором клуба назначен Стеничкин Никита Геннадьевич», — сказано в сообщении клуба.

Таким образом, Александр Медведев покидает пост председателя совета директоров СКА. При этом Роман Ротенберг останется главным тренером команды в следующем сезоне, хотя и его работа на этом посту признана советом директоров неудовлетворительной.

СКА завершил минувший сезон на седьмой строчке в Западной конференции и на 13-м месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, что стало для клуба худшим результатом за всю историю турнира. В плей-офф петербуржцы вылетели в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2−4).

СКА
2:5
0:0, 2:1, 0:4
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22998 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
(Артемий Плешков, Артемий Плешков)
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:32
Егор Римашевский
18:47
Андрей Педан
18:47
Дилан Сикьюра
2-й период
21:24
Максим Комтуа
24:06
Максим Джиошвили
(Артем Кудашов)
26:45
Валентин Зыков
(Андрей Педан)
29:34
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
29:34
Командный штраф
39:18
Андрей Педан
3-й период
41:29
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Антон Сизов)
42:41
Кирилл Адамчук
45:04
Евгений Кузнецов
45:04
Сергей Плотников
45:04
Даниил Пыленков
45:51
Никита Гусев
(Бреннан Менелл)
51:12
Командный штраф
59:06
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко, Максим Комтуа)
Статистика
8
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит