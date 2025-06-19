СКА вновь вернется из «СКА Арены» в «Ледовый дворец»

Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров СКА, которое прошло в среду, 18 июня.
«Решение обусловлено низкой транспортной доступностью “СКА-Арены” в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро “Парк Победы” в июне этого года. Возвращение СКА в “Ледовый дворец” упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина.
Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея», — сказано в сообщении клуба.
Также совет директоров клуба согласовал смену брендбука и обновление логотипа клуба. Новый фирменный стиль армейцев будет представлен позднее.
Минувший сезон СКА завершил на седьмой строчке в Западной конференции и на 13-м месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, что стало для клуба худшим результатом за всю историю турнира. В плей-офф петербуржцы вылетели в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2−4).