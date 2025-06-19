СКА вновь вернется из «СКА Арены» в «Ледовый дворец»

«Решение обусловлено низкой транспортной доступностью “СКА-Арены” в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро “Парк Победы” в июне этого года. Возвращение СКА в “Ледовый дворец” упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина.



Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея», — сказано в сообщении клуба.