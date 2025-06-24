«Сибирь» подписала контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Уилсон начала выступать в России с сезона-2022/2023. Сначала он подписал контракт с «Витязем», после чего перешел в «Металлург». В середине прошлого сезона Уилсон был обменян в «Салават Юлаев». Срок соглашения с уфимским клубом истек 31 мая. В сумме за сезон-2024/2025 он забросил 13 шайб и сделал 17 передач.в регулярном чемпионате. В составе уфимцев он провел 19 матчей в плей-офф. Уилсону 33 года, в НХЛ он играл в «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Вингс» и «Питтсбург Пингвинз». Вместе с «пингвинами» Уилсон дважды выигрывал Кубок Стэнли. За его плечами 193 матча лиги, 20 заброшенных шайб и 31 голевая передача.