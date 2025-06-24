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«Сибирь» подписала контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли

Состав новосибирского клуба пополнил легионер.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новосибирская «Сибирь» подписала контракт с канадским нападающим Скоттом Уилсоном. Срок соглашения рассчитан на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Уилсон начала выступать в России с сезона-2022/2023. Сначала он подписал контракт с «Витязем», после чего перешел в «Металлург». В середине прошлого сезона Уилсон был обменян в «Салават Юлаев». Срок соглашения с уфимским клубом истек 31 мая. В сумме за сезон-2024/2025 он забросил 13 шайб и сделал 17 передач.в регулярном чемпионате. В составе уфимцев он провел 19 матчей в плей-офф. Уилсону 33 года, в НХЛ он играл в «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Вингс» и «Питтсбург Пингвинз». Вместе с «пингвинами» Уилсон дважды выигрывал Кубок Стэнли. За его плечами 193 матча лиги, 20 заброшенных шайб и 31 голевая передача.

Напомним, в минувшем сезоне Уилсон с уфимцами дошел до полуфинала Кубка Гагарина — первый раз с 2019 года.

Скотт Уилсон в «Сибири» получит 60 млн рублей + 20 млн бонусами в первый год и 60 млн + 20 млн бонусами во второй год контракта. О зарплате канадца стало известно «Чемпионату».