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СМИ: Дмитрий Орлов может перейти в ЦСКА

Российский защитник может вернуться из НХЛ после предложения московского клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным портала «Спорт Ярославль», российский хоккеист Дмитрий Орлов может перейти в ЦСКА. Клуб собирается сделать ему предложение, от которого он «не сможет отказаться».

21 июня стало известно, что «Каролина Харрикейнз» не будет продлевать контракт с Орловым и 1 июля он официально станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщили журналист The Athletic Джеймс Миртл.

Дмитрий провел в «Каролине» два последних сезона, подписав контракт на $15,5 млн в 2023-м. В НХЛ он играет с сезона-2011/2012 и большую часть карьеры провел в «Вашингтон Кэпиталз». По словам своего агента Шуми Бабаева, Орлов не намерен возвращаться в Континентальную хоккейную лигу и хочет подписать контракт с другим клубом НХЛ.

В минувшем сезоне Орлов набрал 28 очков, забив 6 голов и сделав 22 результативные передачи. Лучший сезон в карьере Дмитрия пришелся на чемпионат 2021/2022 года, тогда он набрал 35 (12+23) очков.

Напомним, в расположение «Каролины» в апреле 2025-го отправился россиянин Александр Никишин. С ним клуб подписал двухлетний контракт новичка.