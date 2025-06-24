СМИ: Дмитрий Орлов может перейти в ЦСКА

Дмитрий провел в «Каролине» два последних сезона, подписав контракт на $15,5 млн в 2023-м. В НХЛ он играет с сезона-2011/2012 и большую часть карьеры провел в «Вашингтон Кэпиталз». По словам своего агента Шуми Бабаева, Орлов не намерен возвращаться в Континентальную хоккейную лигу и хочет подписать контракт с другим клубом НХЛ.