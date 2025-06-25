Вячеслав Войнов спустя пять лет вернулся в «Авангард»

«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне 2019/20, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в “Авангард”. Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии. Ждем, что Вячеслав станет лидером “Авангарда” как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.