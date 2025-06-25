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Вячеслав Войнов спустя пять лет вернулся в «Авангард»

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с защитником Вячеславом Войновым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 35-летним ветераном рассчитан на один год. В омском клубе Войнов будет выступать под 26-м номером.

«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне 2019/20, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в “Авангард”. Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии. Ждем, что Вячеслав станет лидером “Авангарда” как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Минувший сезон Войнов провел в нижегородском «Торпедо», за который он сыграл 53 матча в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ и набрал 23 (7+16) очка. В России он также выступал за «Трактор», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».

Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Лос-Анджелеса», обладателем Кубка Гагарина (2017) в составе СКА, а также олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером (2022) в составе сборной России.