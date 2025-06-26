Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему Рид Буше покинул команду

Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков объяснил, почему американский нападающий Рид Буше, сыгравший в команде четыре сезона, покинул клуб. Полное интервью с Германом Чистяковым читайте на портале Om1.ru.
— С болью в сердце — это про Рида Буше. Меня спрашивают болельщики: «Это же наш, как же мы его так легко отдали?!».
— Ну, что значит «наш»? Он действительно приличное время играл за Омск, играл здорово, классно, хороший парень. Но вы знаете, и на прежних своих проектах в клубах я проходил историю, когда наступает время игроку или вообще в принципе заканчивать, или перезагрузиться и сменить ландшафт, и это послужит каким-то бустом для того, чтобы дальше продолжить на своём уровне. Видимо, роман Буше и «Авангарда» подошёл к естественному концу. Ещё раз скажу, что Рид — классный хоккеист и парень, никакого негатива ни у меня, ни у нас всех в сторону Рида нет. Это его выбор, мы пошли другими путями, искренне желаем ему всяческих успехов и постараемся дальше справиться без него, — сказал Чистяков в подкасте портала Om1.ru.
Напомним, Рид Буше провел в Омске практически всю карьеру в России. В сезоне-2020/2021 он впервые стал защищать цвета «Авангарда», в сезоне-2021/2022 он сыграл за «Локомотив», а начиная с чемпионата-2022/2023 и до минувшего сезона пополнял состав омского клуба.
В НХЛ Буше играл на протяжении шести лет, с 2013 по 2019 год. В предстоящем сезоне американец сыграет за екатеринбургский «Автомобилист».