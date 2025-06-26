Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему Рид Буше покинул команду

— Ну, что значит «наш»? Он действительно приличное время играл за Омск, играл здорово, классно, хороший парень. Но вы знаете, и на прежних своих проектах в клубах я проходил историю, когда наступает время игроку или вообще в принципе заканчивать, или перезагрузиться и сменить ландшафт, и это послужит каким-то бустом для того, чтобы дальше продолжить на своём уровне. Видимо, роман Буше и «Авангарда» подошёл к естественному концу. Ещё раз скажу, что Рид — классный хоккеист и парень, никакого негатива ни у меня, ни у нас всех в сторону Рида нет. Это его выбор, мы пошли другими путями, искренне желаем ему всяческих успехов и постараемся дальше справиться без него, — сказал Чистяков в подкасте портала Om1.ru.