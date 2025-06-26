Герман Чистяков: «Омск может провести Матч звезд КХЛ 2027 года»

«Насколько мне известно, запрос на проведение Матча звезд в Омске в сезоне 2026−2027 от губернатора направлен. Поэтому вполне возможно, что это событие все-таки в Омск приедет. И мы, как и положено “Авангарду”, все сделаем по высшему разряду. Если событие состоится, то мы постараемся сделать так, чтобы это был лучший Матч звезд за всю историю проведения таких событий», — сообщил Герман Чистяков.