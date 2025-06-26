Герман Чистяков: «Омск может провести Матч звезд КХЛ 2027 года»

Герман Чистяков объяснил, когда Омск может стать городом, в котором проведут Матч всех звезд КХЛ. Об этом он рассказал в подкасте портала Om1.ru.
«Насколько мне известно, запрос на проведение Матча звезд в Омске в сезоне 2026−2027 от губернатора направлен. Поэтому вполне возможно, что это событие все-таки в Омск приедет. И мы, как и положено “Авангарду”, все сделаем по высшему разряду. Если событие состоится, то мы постараемся сделать так, чтобы это был лучший Матч звезд за всю историю проведения таких событий», — сообщил Герман Чистяков.
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Напомним, в сезоне-2025/2026 Матч звезд проведут в Екатеринбурге, а в минувшем сезоне его принял Новосибирск. Матч Звезд проводится с 2009 года. Первое мероприятие прошло в Москве на Красной Площади.