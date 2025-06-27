«Динамо» обменяло Рашевского в «Авангард» за 120 млн рублей

«Дмитрий мог оказаться в “Авангарде” еще в декабре, перед дедлайном. Мы рады, что удалось договориться о переходе, молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку. Рашевский — настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в “Динамо” он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Настало время бить рекорды в форме “Авангарда” и решать с командой самые высокие задачи», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.