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«Динамо» обменяло Рашевского в «Авангард» за 120 млн рублей

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в результате обмена перешел в омский «Авангард». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В обмен на 24-летнего нападающего московский клуб получил денежную компенсацию. По информации журналиста Артура Хайруллин, ее размер составил 120 млн рублей.

В начале июня стало известно, что Рашевский, находящийся в статусе ограниченного свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». Позднее «Динамо» повторило предложение омского клуба и сохранило права на игрока.

«Авангард» объявил, что с Рашевским подписан двухлетний контракт, а за новый клуб он будет выступать под 96-м номером, под которым ранее он играл в «Динамо». Презентация игрока состоится сегодня на клубной вечеринке «Буэнос Летос» в Городском саду Омска.

«Дмитрий мог оказаться в “Авангарде” еще в декабре, перед дедлайном. Мы рады, что удалось договориться о переходе, молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку. Рашевский — настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в “Динамо” он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Настало время бить рекорды в форме “Авангарда” и решать с командой самые высокие задачи», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Рашевский является воспитанником санкт-петербургского «Динамо». В сезоне-2020/21 он перешел в систему московского «Динамо». В общей сложности он провел за столичный клуб 302 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых набрал 174 (91+83) очка.

На драфте НХЛ 2021 года Рашевский был задрафтован «Виннипегом» в пятом раунде под общим 146-м номером.