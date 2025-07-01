СМИ: Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»

— У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении. То, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все. Хуснутдинов, Кузьменко, Никишин, Марченко, Дадонов, Панарин, Подколзин, Гавриков, Демидов, Зуб, Мичков, Бучневич уезжали в НХЛ из СКА или раскрыли свой потенциал именно в клубе из Санкт‑Петербурга, — приводит слова источника «Матч ТВ».