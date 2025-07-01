СМИ: Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»

По информации источника, Ротенберг займется в «Динамо» подготовкой резерва, а также привлечением инвестиций и развитием инфраструктуры.
— У «Динамо» сильная детская школа, но на главной команде это почти никак не отражается. К примеру, МХК «Динамо» четыре последних сезона подряд ни разу не выходил в полуфинал Кубка Харламова. Очевидно, что вертикаль «бело‑голубых» нуждается в усилении. То, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все. Хуснутдинов, Кузьменко, Никишин, Марченко, Дадонов, Панарин, Подколзин, Гавриков, Демидов, Зуб, Мичков, Бучневич уезжали в НХЛ из СКА или раскрыли свой потенциал именно в клубе из Санкт‑Петербурга, — приводит слова источника «Матч ТВ».
Напомним, Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Первые два сезона под его руководством клуб дважды выходил в финал Западной конференции, где оба раза уступал ЦСКА. В сезоне-2022/23 СКА выиграл регулярный чемпионат и в третий раз в своей истории завоевал Кубок континента.
Минувший сезон СКА завершил на седьмой строчке в Западной конференции и на 13-м месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, что стало для клуба худшим результатом за всю историю турнира. В плей-офф петербуржцы вылетели в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2−4).