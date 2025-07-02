ХК ЦСКА объявил о подписании контракта с канадским вратарем

Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с канадским голкипером Спенсером Мартином. Соглашение рассчитано на два года.
Мартин ранее выступал в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину». В минувшем сезоне канадец провел за «Харрикейнз» девять матчей, в которых одержал три победы, отражая в среднем 84,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.
Остальную часть чемпионата вратарь провел в фарм‑клубе «Чикаго Вулвз», одержав 20 побед в 33 матчах с 90,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,34. Его контракт с «Каролиной» истек в конце сезона.
В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.