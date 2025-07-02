ХК ЦСКА объявил о подписании контракта с канадским вратарем

Мартин ранее выступал в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину». В минувшем сезоне канадец провел за «Харрикейнз» девять матчей, в которых одержал три победы, отражая в среднем 84,6% бросков при коэффициенте надежности 3,89.