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«Спартак» продлил контракт с главным тренером Жамновым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с главным тренером команды Алексеем Жамновым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Новое соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК “Спартак” Москва!» — сказано в сообщении клуба.

Жамнов возглавил «Спартак» в марте 2023 года. Под его руководством красно-белые дважды доходили до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф в семи матчах уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», ведя по ходу серии со счетом 3−1.

По ходу минувшего сезона Жамнов побил клубные рекорды по числу матчей и побед в КХЛ в качестве главного тренера команды.

До прихода в «Спартак» Жамнов был главным тренером сборной России, с которой он дошел до финала олимпийского турнира в Пекине. В решающем матче российская команда уступила Финляндии (1:2).

Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и финалист минувшего розыгрыша плей-офф челябинский «Трактор».