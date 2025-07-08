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Лучший бомбардир КХЛ среди защитников перешел в СКА

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским защитником Тревором Мерфи.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

«Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/27», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мерфи в составе «Сибири» стал лучшим бомбардиром среди защитников. В регулярном чемпионате американский хоккеист забросил 13 шайб и отдал 45 голевых передач, набрав 58 очков.

В КХЛ Мерфи также выступал за китайский «Куньлунь», казанский «Ак Барс» и новосибирскую «Сибирь». В Казани хоккеист стал бронзовым медалистом Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ канадец провел 301 игру, заработав 197 баллов (52+145).

Ранее Мерфи выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Питерборо» и «Уинтер». Дебютировал в НХЛ в 2018 году в составе «Аризоны», также играл за клубы АХЛ «Милуоки», «Тусон» и «Сан-Диего».