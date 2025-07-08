Лучший бомбардир КХЛ среди защитников перешел в СКА

Ранее Мерфи выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Питерборо» и «Уинтер». Дебютировал в НХЛ в 2018 году в составе «Аризоны», также играл за клубы АХЛ «Милуоки», «Тусон» и «Сан-Диего».