СКА выменял американского защитника с российским гражданством

На счету Бережного одна игра в КХЛ за СКА. В ноябре 2024 года он вышел на замену в третьем периоде выездной игры с хабаровским «Амуром» (7:5) и за 16 минут пропустил две шайбы. Большую часть минувшего сезона он провел в ВХЛ, где выступал за «Омские Крылья» и «СКА-Неву».