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СКА выменял американского защитника с российским гражданством

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в результате обмена перешел в СКА. Об этом сообщает официальный сайт петербуржцев.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Взамен бело-голубые получили 22-летнего вратаря Станислава Бережного и 18-летнего защитника Тимура Кола.

Менелл выступал за «Динамо» с 2022 года. За три сезона он провел за московский клуб 230 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 153 (20+133) очка.

В июле 2023 года Менелл получил российское гражданство, что позволяет американцу не считаться легионером в КХЛ. Кроме того, он неоднократно выражал желание играть за сборную России.

На счету Бережного одна игра в КХЛ за СКА. В ноябре 2024 года он вышел на замену в третьем периоде выездной игры с хабаровским «Амуром» (7:5) и за 16 минут пропустил две шайбы. Большую часть минувшего сезона он провел в ВХЛ, где выступал за «Омские Крылья» и «СКА-Неву».

Кол провел 11 матчей за СКА, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Также на его счету 31 матч за «СКА-1946» в МХЛ, в которых он набрал 13 (2+11) очков.