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«Пылесос» и стриптизёр: пять худших легионеров в истории «Авангарда»

Рейтинг, который не хочется обновлять.

Источник: РИА "Новости"

Игроки из дальнего зарубежья — одна из причин, по которой люди приходят смотреть на вашу любимую команду. От иностранцев мы ждём качественной игры, но далеко не всегда те оправдывают свои ожидания.

На данный момент в омском «Авангарде» официально числится лишь один легионер — защитник Алекс Грант. Om1 Омск публикует пятёрку худших легионеров в истории омского «Авангарда» с надеждой, что после будущего сезона КХЛ этот список не пополнится.

Ознакомиться со списком худших легионеров по версии портала Om1.ru вы можете по ссылке.