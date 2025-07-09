«Пылесос» и стриптизёр: пять худших легионеров в истории «Авангарда»

Игроки из дальнего зарубежья — одна из причин, по которой люди приходят смотреть на вашу любимую команду. От иностранцев мы ждём качественной игры, но далеко не всегда те оправдывают свои ожидания.
На данный момент в омском «Авангарде» официально числится лишь один легионер — защитник Алекс Грант. Om1 Омск публикует пятёрку худших легионеров в истории омского «Авангарда» с надеждой, что после будущего сезона КХЛ этот список не пополнится.
Ознакомиться со списком худших легионеров по версии портала Om1.ru вы можете по ссылке.