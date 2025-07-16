От игроков «Локомотива» требуют справку об отсутствии судимости

На прошлой неделе журналист Алексей Шевченко сообщил, что игроки «Локомотива», планирующие принять участие в параде, должны предоставить справку об отсутствии судимости.
«Я в шоке, что эта справка нужна. Я еще подал заявление. Всей команде дали справку, а мне написали, что 30 дней ожидание. Чего?! Но я не судим, можете мне верить», — сказал Мельничук.
В минувшем сезоне «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии челябинский «Трактор» (4−1). Чемпионский парад «Локомотива» пройдет в Ярославле 3 августа — в День железнодорожника. Таким образом, между финальной игрой и парадом пройдет два с половиной месяца.
Новый регулярный чемпионат КХЛ начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют «Локомотив» и «Трактор».