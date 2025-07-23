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Американский хоккеист Чарльз Робинсон покинул «Трактор»

Американский форвард ушел из челябинского клуба и может завершить карьеру.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Челябинский «Трактор» объявил об уходе нападающего Чарльза Робинсона в официальном телеграм-канале.

«За время игры в столице Южного Урала Робинсон провел 147 матчей и отметился 54 (32+22) баллами за результативность при показателе полезности “+11”. Вместе с “Трактором” нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне 2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025. Бадди, ты теперь навсегда “черно-белый”! Будем скучать», — сказано в сообщении команды.

33-летний американец провел в КХЛ два сезона в обоих из которых играл в составе «Трактора». Ранее он также выступал в НХЛ за «Анахайм», «Калгари» и «Оттаву».

Сообщается, что есть риск того, что Робинсон больше не вернется в КХЛ и, более того, завершит карьеру. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал его хоккейный агент Шуми Бабаев.

«Робинсон сказал, что у него сложная ситуация с дочкой и он пропустит следующий сезон. Очень грустно, что такой игрок не будет играть в КХЛ. Он сказал, что, скорее всего, закончит», — сказал он.