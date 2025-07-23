Быков рассказал, что ему уже сезон не звонят с предложениями о работе

— Журналисты вам часто звонят из России, спрашивая мнение по той или иной хоккейной теме. Когда в последний раз вам звонили руководители какого-либо отечественного клуба с предложением по тренерской работе?
— Сезон точно мне никто уже не звонит. Я благодарен руководителям клубов, кто мне звонил с предложением, спрашивал. Я всегда договаривался таким образом, что если буду готов и у меня получится возможность поработать, то сообщу об этом. Поэтому мы уважаем в этом плане друг друга.
— Вы уже говорили, что являетесь тренером для своего внука. Можно ли сказать, что тему с тренерской работой в профессиональном отечественном клубе вы для себя закрыли?
— Сложно сказать. Невозможно так говорить, что, мол, я ушел на пенсию. Нет, по возрасту и в спортивном плане, конечно, я уже пенсионер. Основное время сейчас я уделяю семье. Когда освобожусь, сложно сказать. Понимаете, я не сторонник сейчас категорично говорить «да» или «нет» — жизнь покажет.
— Ваш соратник по работе в сборной и клубах Игорь Захаркин этим летом стал советником генерального директора СКА. Можно ли сказать, что с тренерской работой он тоже завершил?
— Этот вопрос лучше задать Игорю. Но если представить, что я собрался бы принять этот вызов, то я, конечно, позвонил бы ему, а там ему решать. Я знаю, что он сейчас консультирует и не отошел от хоккея, давал консультации в Швеции. Мы старались с ним все время быть на связи, проводили даже совместные курсы, — сказал Быков в интервью ТАСС.
Вячеслав Быков возглавлял национальную команду с 2006-го по 2011 год. Под его руководством российские хоккеисты впервые за 15 лет выиграли чемпионат мира в 2008 году, обыграв в финале Канаду. Спустя год сборная России вновь завоевала золото, вновь одержав победу над канадскими хоккеистами.
Также Быков возглавлял ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА из Санкт-Петербурга. Под руководством Быкова уфимский клуб стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2010/2011. А СКА выиграл трофей в сезоне-2014/2015.