Быков рассказал, что ему уже сезон не звонят с предложениями о работе

— Этот вопрос лучше задать Игорю. Но если представить, что я собрался бы принять этот вызов, то я, конечно, позвонил бы ему, а там ему решать. Я знаю, что он сейчас консультирует и не отошел от хоккея, давал консультации в Швеции. Мы старались с ним все время быть на связи, проводили даже совместные курсы, — сказал Быков в интервью ТАСС.