Вайсфельд оценил решение сократить количество буллитов в КХЛ

«Я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Данная процедура — это не про шоу, а про способ выявления победителя. Наверное, посмотрели на опыт НХЛ и решили, что это правильно. На самом деле чего затягивать процедуру? Нужно понять, кто выиграл. А так можно и десять буллитов смотреть. Как это нововведение скажется на судьях? Вообще никак. Быстрее домой попадут!» — приводит слова Вайсфельда AllHockey.ru.