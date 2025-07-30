Вайсфельд оценил решение сократить количество буллитов в КХЛ

Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд, который сейчас является скаутом «Питтсбург Пингвинз», прокомментировал нововведение, согласно которому количество послематчевых буллитов должно сократиться с пяти до трех.
«Я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Данная процедура — это не про шоу, а про способ выявления победителя. Наверное, посмотрели на опыт НХЛ и решили, что это правильно. На самом деле чего затягивать процедуру? Нужно понять, кто выиграл. А так можно и десять буллитов смотреть. Как это нововведение скажется на судьях? Вообще никак. Быстрее домой попадут!» — приводит слова Вайсфельда AllHockey.ru.
Напомним, что три броска — это старое правило, которое было изменено в 2017 году вслед за ИИХФ. Помимо этого нововведения лига также внесла изменение в правило «трех переходов», выставила новые требования для получения статуса НСА у вратарей. Также теперь крайний срок обменов перенесен с 27 декабря до 25 января.