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Вайсфельд оценил решение сократить количество буллитов в КХЛ

Он объяснил, зачем было принято это решение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд, который сейчас является скаутом «Питтсбург Пингвинз», прокомментировал нововведение, согласно которому количество послематчевых буллитов должно сократиться с пяти до трех.

«Я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Данная процедура — это не про шоу, а про способ выявления победителя. Наверное, посмотрели на опыт НХЛ и решили, что это правильно. На самом деле чего затягивать процедуру? Нужно понять, кто выиграл. А так можно и десять буллитов смотреть. Как это нововведение скажется на судьях? Вообще никак. Быстрее домой попадут!» — приводит слова Вайсфельда AllHockey.ru.

Напомним, что три броска — это старое правило, которое было изменено в 2017 году вслед за ИИХФ. Помимо этого нововведения лига также внесла изменение в правило «трех переходов», выставила новые требования для получения статуса НСА у вратарей. Также теперь крайний срок обменов перенесен с 27 декабря до 25 января.