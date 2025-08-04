Михаил Кравец официально возглавил «Барыс»

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. На этом посту он сменил главного тренера Галыма Мамбеталиева, контракт с которым был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами. В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ, одержав лишь 14 побед в 68 матчах.
Ранее сообщалось, что досрочное расторжение контракта с Мамбеталиевым обошлось «Барысу» в 29 млн рублей.
В минувшем сезоне Кравец возглавлял «Куньлунь», с которым в занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб решил не продлевать контракт со специалистом — должность главного тренера в команде до сих пор остается вакантной.
Ранее Кравец также работал главным тренером в подмосковном «Витязе» (2019−2021), хабаровском «Амуре» (2021−2022) и омском «Авангарде» (2022−2024).
«Барыс» откроет новый регулярный сезон КХЛ 7 сентября домашним матчем с челябинским «Трактором».