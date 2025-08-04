Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Михаил Кравец официально возглавил «Барыс»

«Барыс» объявил о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Барыс"

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. На этом посту он сменил главного тренера Галыма Мамбеталиева, контракт с которым был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами. В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ, одержав лишь 14 побед в 68 матчах.

Ранее сообщалось, что досрочное расторжение контракта с Мамбеталиевым обошлось «Барысу» в 29 млн рублей.

В минувшем сезоне Кравец возглавлял «Куньлунь», с которым в занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб решил не продлевать контракт со специалистом — должность главного тренера в команде до сих пор остается вакантной.

Ранее Кравец также работал главным тренером в подмосковном «Витязе» (2019−2021), хабаровском «Амуре» (2021−2022) и омском «Авангарде» (2022−2024).

«Барыс» откроет новый регулярный сезон КХЛ 7 сентября домашним матчем с челябинским «Трактором».