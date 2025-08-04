Михаил Кравец официально возглавил «Барыс»

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. На этом посту он сменил главного тренера Галыма Мамбеталиева, контракт с которым был расторгнут в связи с неудовлетворительными результатами. В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ, одержав лишь 14 побед в 68 матчах.