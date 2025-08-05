КХЛ опубликовала расписание времени начала домашних матчей в сезоне-25/26

Напомним, 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.