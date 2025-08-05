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КХЛ опубликовала расписание времени начала домашних матчей в сезоне-25/26

Время в расписании указано местное.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание времени начала домашних матчей в предстоящем сезоне. Начало всех встреч нужно считать по местному времени команд.

  • «Авангард»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Автомобилист»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Адмирал»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Ак Барс»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Амур»: будни — 19:15, выходные — 17:00
  • «Барыс»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Динамо» Минск: будни — 19:10, выходные — 17:10
  • «Динамо» Москва: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Кунь Лунь Ред Стар»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Лада»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Локомотив»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Металлург»: будни — 19:00, выходные — 16:30
  • «Нефтехимик»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Салават Юлаев»: будни — 19:00, выходные — 16:30
  • «Северсталь»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Сибирь»: будни — 19:30, выходные — 17:30
  • СКА: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Сочи»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Спартак»: будни — 19:30, выходные — 17:00
  • «Торпедо»: будни — 19:00, выходные — 17:00
  • «Трактор»: будни — 19:00, выходные — 16:00
  • ЦСКА: будни — 19:30, выходные — 17:00

Напомним, 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.