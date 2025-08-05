КХЛ опубликовала расписание времени начала домашних матчей в сезоне-25/26

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание времени начала домашних матчей в предстоящем сезоне. Начало всех встреч нужно считать по местному времени команд.
- «Авангард»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Автомобилист»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Адмирал»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Ак Барс»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Амур»: будни — 19:15, выходные — 17:00
- «Барыс»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Динамо» Минск: будни — 19:10, выходные — 17:10
- «Динамо» Москва: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Кунь Лунь Ред Стар»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Лада»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Локомотив»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Металлург»: будни — 19:00, выходные — 16:30
- «Нефтехимик»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Салават Юлаев»: будни — 19:00, выходные — 16:30
- «Северсталь»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Сибирь»: будни — 19:30, выходные — 17:30
- СКА: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Сочи»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Спартак»: будни — 19:30, выходные — 17:00
- «Торпедо»: будни — 19:00, выходные — 17:00
- «Трактор»: будни — 19:00, выходные — 16:00
- ЦСКА: будни — 19:30, выходные — 17:00
Напомним, 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.