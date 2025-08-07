Игрок СКА рассказал, как изменились питание и тренировки с Ларионовым

«Новый тренер — новые правила! Думаю, это многим будет интересно. В команде действительно много изменений, и вот ключевые.



Тренировочный процесс:

— разминка общая с тренером (раньше разминались самостоятельно);

— время тренировок 7, 8 утра (раньше освобождаемся и остается больше времени для восстановления);

— тренировки на льду стали интенсивнее, много игровых упражнений на коротком участке поля (это стимулирует скорость принятия решений).



В быту:

— запрет телефонов в раздевалке и столовой;

— в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма;

— у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также на какие группы мышц нужно уделить особое внимание при разминке/заминке.



Питание:

Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — написал Хайруллин в своем телеграм-канале.