Игрок СКА рассказал, как изменились питание и тренировки с Ларионовым

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал, что поменялось в команде после прихода Игоря Ларионова на пост главного тренера.
«Новый тренер — новые правила! Думаю, это многим будет интересно. В команде действительно много изменений, и вот ключевые.
Тренировочный процесс:
— разминка общая с тренером (раньше разминались самостоятельно);
— время тренировок 7, 8 утра (раньше освобождаемся и остается больше времени для восстановления);
— тренировки на льду стали интенсивнее, много игровых упражнений на коротком участке поля (это стимулирует скорость принятия решений).
В быту:
— запрет телефонов в раздевалке и столовой;
— в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма;
— у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также на какие группы мышц нужно уделить особое внимание при разминке/заминке.
Питание:
Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — написал Хайруллин в своем телеграм-канале.
Напомним, три предыдущих сезона петербургский СКА выступал под руководством Романа Ротенберга. В текущем межсезонье на пост главного тренера пришел экс-тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.