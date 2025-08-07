«Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь Ред Стар» выступал в КХЛ с 2016 года. В дебютном сезоне пекинской команде удалось выйти в плей-офф, где в первом раунде она уступила магнитогорскому «Металлургу» (1−4). С тех пор «Куньлуню» ни разу не удалось повторить этот успех — команда из Китая стабильно завершала регулярный чемпионат в нижней части турнирной таблицы.