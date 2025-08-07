«Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»

Клуб КХЛ опубликовал в соцсетях видео с драконом и представил новый логотип. С сезона-2025/26 он будет называться «Шанхай Дрэгонс».
«Это не просто ребрендинг, это целая философия. Наследник “Куньлунь Ред Стар” начинает новую главу своей истории — с новым брендом, новыми цветами, новой командой и большими планами. Мы строим не просто команду. Мы создаем хоккейный проект нового уровня — с большими амбициями и китайским характером», — сказано в заявлении клуба.
По информации «Матч ТВ», у китайского клуба появятся новые акционеры и иностранные спонсоры. Ближайший сезон «Шанхай Дрэгонс» начнет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Планируется, что через некоторое время клуб уедет в Китай.
«Куньлунь Ред Стар» выступал в КХЛ с 2016 года. В дебютном сезоне пекинской команде удалось выйти в плей-офф, где в первом раунде она уступила магнитогорскому «Металлургу» (1−4). С тех пор «Куньлуню» ни разу не удалось повторить этот успех — команда из Китая стабильно завершала регулярный чемпионат в нижней части турнирной таблицы.
До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Китае — Пекине, Шэньчжене и Шанхае. В сезоне-2020/21 из-за пандемии COVID-19 клуб переехал в Мытищи, где базировался вплоть до окончания минувшего сезона.
Новый регулярный чемпионат «Шанхай Дрэгонс» начнет 6 сентября домашним матчем против СКА.