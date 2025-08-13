«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с лучшим нападающим

Согласно заявлению клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. При этом, по словам агента Ивана Ботева, канадец Джошуа Ливо не будет требовать от «Салавата Юлаева» компенсации за расторжение контракта.
«Пока мы судимся с “Салаватом Юлаевым”, то не можем подписать контракт с другим клубом КХЛ. Лига вернула бы Ливо на работу в Уфу, и Джошуа выбыл бы на несколько месяцев из сезона. В этом для нас смысла нет. Поэтому мы решили без скандала расстаться с “Салаватом Юлаевым”. И уже, возможно, сегодня Ливо определится с новым клубом КХЛ», — цитирует Ботева «Матч ТВ».
По данным Metaratings.ru, переговоры с Ливо ведет менеджмент «Ак Барса». Казанцы наравне с «Трактором» являются главными претендентами на канадского игрока.
В минувшем сезоне Джошуа Ливо стал лучшим снайпером одного сезона в истории КХЛ, забросив 49 шайб. В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего Ливо 76 матчей регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 95 (51+44) очков. 32-летний форвард был признан самым ценным игроком минувшего сезона.