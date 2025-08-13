«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с лучшим нападающим

«Пока мы судимся с “Салаватом Юлаевым”, то не можем подписать контракт с другим клубом КХЛ. Лига вернула бы Ливо на работу в Уфу, и Джошуа выбыл бы на несколько месяцев из сезона. В этом для нас смысла нет. Поэтому мы решили без скандала расстаться с “Салаватом Юлаевым”. И уже, возможно, сегодня Ливо определится с новым клубом КХЛ», — цитирует Ботева «Матч ТВ».