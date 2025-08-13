Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

В «Шанхай Дрэгонс» рассказали, когда клуб переедет в Китай

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых объяснил выбор нового главного тренера и поделился планами клуба на ближайшие сезоны. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

Сегодня было объявлено, что клуб возглавит 61-летний Жерар Галлан, который в 2021 году привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами. Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат — выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше.

Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского “Локомотива” показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет. Поэтому “Дрэгонс” нужен не просто опытный главный тренер с именем — нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с “Вегасом”, который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что, по сути, единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан. Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом. Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой и примет команду в Санкт-Петербурге», — сказал Белых.

В 2018 году «Вегас» под руководством Галлана в дебютном сезоне в НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтону» (1−4).

Напомним, на прошлой неделе китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Новый регулярный чемпионат «Шанхай Дрэгонс» начнет 6 сентября домашним матчем против СКА.