В «Шанхай Дрэгонс» рассказали, когда клуб переедет в Китай

Сегодня было объявлено, что клуб возглавит 61-летний Жерар Галлан, который в 2021 году привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.
«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами. Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат — выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше.
Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского “Локомотива” показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет. Поэтому “Дрэгонс” нужен не просто опытный главный тренер с именем — нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с “Вегасом”, который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что, по сути, единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан. Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом. Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой и примет команду в Санкт-Петербурге», — сказал Белых.
В 2018 году «Вегас» под руководством Галлана в дебютном сезоне в НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Вашингтону» (1−4).
Напомним, на прошлой неделе китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» провел ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Ближайший сезон «драконы» проведут в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
Новый регулярный чемпионат «Шанхай Дрэгонс» начнет 6 сентября домашним матчем против СКА.