В «Шанхай Дрэгонс» рассказали, когда клуб переедет в Китай

«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами. Если мы хотим поддерживать к клубу интерес в Китае, нам необходимо с первого сезона показывать серьезный спортивный результат — выходить в плей-офф и стараться пройти как можно дальше.



Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского “Локомотива” показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет. Поэтому “Дрэгонс” нужен не просто опытный главный тренер с именем — нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с “Вегасом”, который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что, по сути, единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан. Мы связались с тренером, провели переговоры, рассказали о нашем проекте и задачах, стоящих перед клубом. Жерар уточнил все детали, после чего ответил согласием. Ждем с нетерпением, когда он уладит все вопросы с визой и примет команду в Санкт-Петербурге», — сказал Белых.