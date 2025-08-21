Мэр Новокузнецка прокомментировал возможное снятие «Металлурга» с чемпионата

Мэр Новокузнецка Денис Ильин прокомментировал информацию о том, что местный хоккейный клуб может сняться с чемпионата ВХЛ из-за проблем с домашней ареной.
«Когда в 2020 году грянул кризис, клуб попросил помощи у администрации, город пошёл на уступки. Администрация взяла на себя, помимо расходов на организацию и проведение матчей, дополнительно расходы за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту Арены и прилегающей территории.
С 2023 года вновь шикарный подарок клубу — Арена кузнецких металлургов была предоставлена администрацией города клубу в безвозмездное пользование. Взамен такого роскошного предложения клуб должен был всего лишь оплачивать коммунальные и эксплуатационные расходы. Как это было раньше — до 2020 года. Последние три года Клуб не делает и этого.
Согласно условиям соглашения за счёт полученных средств от продажи билетов на домашние матчи команд “Металлург” и “Кузнецкие медведи”, должна происходить компенсация затрат за коммунальные услуги, услуги и работы по содержанию и ремонту Арены Кузнецких металлургов, холодильного оборудования и др. инженерных систем и прилегающей территории. Однако по итогам 2024 года доход от продажи билетов на матчи в три раза меньше, чем затраты бюджета на коммунальные и эксплуатационные расходы, а также расходы на организацию и обслуживание матчей, которые несёт также муниципалитет. Не надо быть экономистом, чтобы понять, насколько это кабальное соглашение для городской казны, но очень удобное для клуба — сесть и ножки свесить!
В связи с чем город направил клубу допсоглашение, чтобы урегулировать вопрос по оплате. Это было сделано дважды! Оба раза руководство клуба категорически отказалось приводить соглашение в соответствие. Более того, от переговоров руководитель уклонился, зато выпускает в СМИ однобокую информацию, которая не соответствует действительности! А о том, что клуб — должник деликатно умалчивает! Действительно, считать чужие деньги — не свои тратить.
Со стороны клуба начался откровенный шантаж! Предъявляются требования о якобы понесенных расходах за ненадлежащее исполнение обязательств со стороны города, а именно за непредоставление помещений. Однако свои обязательства город исполняет: с 2023 года помещения как были переданы, так и остались в безвозмездном пользовании у клуба! Что удивляет в этой истории: вместо того, чтобы тренироваться на предоставленной на безвозмездной основе Арене, руководитель клуба принимает решение тренироваться в других городах за внушительные суммы, которые потом необоснованно предъявляются как убытки городу.
Надеемся, что неспортивное поведение одного человека не разрушит то, что так любит Новокузнецк! А именно, хоккей! Уверен, что эти рабочие вопросы решим, зачем было их выносить в публичную плоскость — непонятно. Команда будет играть в Новокузнецке!» — написал Ильин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 21 августа, стало известно, что новокузнецкий «Металлург» может не принять участие в следующем сезоне ВХЛ из-за проблем с домашней ареной. В заявлении генерального директора клуба Андрея Денякина было сказано, что администрация города отказалась платить за муниципальную «Арену имени Короленко», на которой выступают хоккейные команды Новокузнецка. Муниципалитет, по словам Денякина, принял решение переложить расходы на клуб, но бюджет на сезон-2025/2026 утвержден и не предполагал этих финансовых расходов.