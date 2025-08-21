Мэр Новокузнецка прокомментировал возможное снятие «Металлурга» с чемпионата

«Когда в 2020 году грянул кризис, клуб попросил помощи у администрации, город пошёл на уступки. Администрация взяла на себя, помимо расходов на организацию и проведение матчей, дополнительно расходы за коммунальные услуги, услуги по содержанию и ремонту Арены и прилегающей территории.



С 2023 года вновь шикарный подарок клубу — Арена кузнецких металлургов была предоставлена администрацией города клубу в безвозмездное пользование. Взамен такого роскошного предложения клуб должен был всего лишь оплачивать коммунальные и эксплуатационные расходы. Как это было раньше — до 2020 года. Последние три года Клуб не делает и этого.



Согласно условиям соглашения за счёт полученных средств от продажи билетов на домашние матчи команд “Металлург” и “Кузнецкие медведи”, должна происходить компенсация затрат за коммунальные услуги, услуги и работы по содержанию и ремонту Арены Кузнецких металлургов, холодильного оборудования и др. инженерных систем и прилегающей территории. Однако по итогам 2024 года доход от продажи билетов на матчи в три раза меньше, чем затраты бюджета на коммунальные и эксплуатационные расходы, а также расходы на организацию и обслуживание матчей, которые несёт также муниципалитет. Не надо быть экономистом, чтобы понять, насколько это кабальное соглашение для городской казны, но очень удобное для клуба — сесть и ножки свесить!



В связи с чем город направил клубу допсоглашение, чтобы урегулировать вопрос по оплате. Это было сделано дважды! Оба раза руководство клуба категорически отказалось приводить соглашение в соответствие. Более того, от переговоров руководитель уклонился, зато выпускает в СМИ однобокую информацию, которая не соответствует действительности! А о том, что клуб — должник деликатно умалчивает! Действительно, считать чужие деньги — не свои тратить.



Со стороны клуба начался откровенный шантаж! Предъявляются требования о якобы понесенных расходах за ненадлежащее исполнение обязательств со стороны города, а именно за непредоставление помещений. Однако свои обязательства город исполняет: с 2023 года помещения как были переданы, так и остались в безвозмездном пользовании у клуба! Что удивляет в этой истории: вместо того, чтобы тренироваться на предоставленной на безвозмездной основе Арене, руководитель клуба принимает решение тренироваться в других городах за внушительные суммы, которые потом необоснованно предъявляются как убытки городу.



Надеемся, что неспортивное поведение одного человека не разрушит то, что так любит Новокузнецк! А именно, хоккей! Уверен, что эти рабочие вопросы решим, зачем было их выносить в публичную плоскость — непонятно. Команда будет играть в Новокузнецке!» — написал Ильин в своём телеграм-канале.