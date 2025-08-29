Рыбакина на US Open и предсезонка КХЛ: что смотреть сегодня

Обе теннисистки сильны в одиночном разряде. Елена Рыбакина — фаворит встречи, она занимает 10-ю строчку в мировом рейтинге, однако у нее нет титула Открытого чемпионата США, в отличии от соперницы. Эмма Радукану завоевывала трофей этого турнира «Большого шлема» в 2021 году. В конце прошлого сезона у британки произошел спад в карьере, который длится до сих пор. Радукану завершила выступление в 4 из 5 последних турниров именно на третьем круге. Тем не менее, навыки британки на харде позволят ей взять хотя бы один сет.