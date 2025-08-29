Рыбакина на US Open и предсезонка КХЛ: что смотреть сегодня

Предсезонные турниры в КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
29 августа — всего несколько дней до начала сезона-2025/2026, но у команд еще есть дела на этапе товарищеских встреч. Расписание сегодня:
Кубок губернатора Челябинской области
- «Амур» — «Сочи» в 13:00 мск
- «Трактор» — «Лада» в 17:00 мск
Кубок мэра Москвы
- «Торпедо» — «Динамо» Минск в 15:30 мск
- «Трактор» — «Амур» в 17:00 мск
Мемориал имени Ивана Ромазана
- «Металлург» — «Барыс» в 17:00 мск
Товарищеские матчи
- СКА — «Автомобилист» в 13:00 мск
Хоккейная Лига чемпионов
Где смотреть: официальные сайты букмекеров
Стартовал 11-й сезон хоккейной Лиги чемпионов. Это европейский турнир, в котором участвуют команды из нескольких стран, отобранные исключительно по спортивному принципу: действующий победитель, по три клуба из шести «лиг-основателей» и по одной команде из пяти других лиг. Действующим победителем прошлого юбилейного сезона является швейцарский «Цюрих Лайонс». Расписание на 29 августа:
- «Маунтфилд» — «Оденсе Бульдогс» в 18:30 мск
- «Лукко» — «Лозанна» в 18:30 мск
- «Фрелунда Индианс» — «Больцано» в 20:00 мск
- «Комета Брно» — «Брюнес» в 20:00 мск
- «Цюрих Лайонс» — «Фиштаун Пингвинз» в 20:45 мск
- «Ред Булл Зальцбург» — «ГКС Тыхы» в 21:20 мск
US Open
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
Российские теннисисты 29 августа на корт не выйдут. Их матчи были сыграны днем ранее и ряды россиян на Открытом чемпионате США поредели. Карен Хачанов неожиданно уступил Камилю Майхшаку, Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Среди женщин борьбу не продолжит дальше Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Анастасия Павлченкова и Людмила Самсонова.
Стартует третий круг US Open. Матч, который было бы интересно посмотреть:
Елена Рыбакина (Казахстан) — Эмма Радукану (Великобритания) в 18:00 мск
Обе теннисистки сильны в одиночном разряде. Елена Рыбакина — фаворит встречи, она занимает 10-ю строчку в мировом рейтинге, однако у нее нет титула Открытого чемпионата США, в отличии от соперницы. Эмма Радукану завоевывала трофей этого турнира «Большого шлема» в 2021 году. В конце прошлого сезона у британки произошел спад в карьере, который длится до сих пор. Радукану завершила выступление в 4 из 5 последних турниров именно на третьем круге. Тем не менее, навыки британки на харде позволят ей взять хотя бы один сет.