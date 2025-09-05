Ричмонд
СМИ: Игрокам «Витязя» выплатили все долги

Клуб покинул КХЛ и прекратил свое существование летом 2025 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК Витязь

Игрокам хоккейного клуба «Витязь», прекратившего свое существование летом 2025-го, выплатили долги по зарплате. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Витязь» выполнил обещание о скором закрытии долгов перед хоккеистами.

— «Витязь» закрыл долги перед вами?

— Там немного осталось по зарплате и личные бонусы. Как я понял, бонус не выплатили еще многим. Я думаю, все долги вернутся. Насколько я слышал, это произойдет в сентябре или октябре, — сказал экс-игрок «Витязя» Иван Чехович «Матч ТВ».

Напомним, «Витязь» лишился финансирования летом 2025 года и был вынужден прекратить работу. Подмосковный клуб отдал своих игроков в другие команды взамен на денежную компенсацию. Все эти деньги пошли на погашение долгов. Известно, что в июне «Витязь» был должен своим игрокам 200 млн рублей.

«Витязь» провел все 17 сезонов в КХЛ, но лишь четыре раза попал в плей‑офф, сумев выиграть лишь один кубковый матч: 0−4 со СКА (2017, 2020), 0−4 с ЦСКА (2019), а также 1−4 с «Локомотивом» (2023). Клуб существовал с 1996 года, в сезоне-2024/2025 команда заняла десятое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 68 матчах.