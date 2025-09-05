СМИ: Игрокам «Витязя» выплатили все долги

«Витязь» провел все 17 сезонов в КХЛ, но лишь четыре раза попал в плей‑офф, сумев выиграть лишь один кубковый матч: 0−4 со СКА (2017, 2020), 0−4 с ЦСКА (2019), а также 1−4 с «Локомотивом» (2023). Клуб существовал с 1996 года, в сезоне-2024/2025 команда заняла десятое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 68 матчах.