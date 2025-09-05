Ричмонд
«Локомотив» и «Трактор» назвали составы на матч открытия КХЛ

Матч начнется 5 сентября в 19:30 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Локомотив» и «Трактор» назвали составы своих команд для первого матче КХЛ в сезоне-2025/2026.

Стартовый состав «Локомотива».

Вратари: Даниил Исаев, Алексей Мельничук.

Полевые игроки:

Александр Полунин, Максим Шалунов, Максим Березкин, Алексей Береглазов, Андрей Сергеев.

Александр Радулов, Георгий Иванов, Егор Сурин, Рушан Рафиков, Александр Елесин.

Илья Николаев, Байрон Фрэз, Ярослав Лихачев, Мартин Гернат, Никита Черепанов.

Денис Алексеев, Павел Красковкий, Степан Никулин, Александр Волков, Марк Ульев.

Стартовый состав «Трактора»

Вратари: Крис Дригер, Сергей Мыльников.

Полевые игроки:

Джошуа Ливо, Андрей Светлаков, Семен Дер-Аргучинцев, Григорий Дронов, Сергей Телегин.

Егор Коршков, Адександр Кадейкин, Пьеррик Дюбе, Арсений Коромыслов, Логан Дэй.

Василий Глотов, Михаил Григоренко, Михаил Рольгизер, Андрей Прибыльский, Федор Крощинский.

Илья Горбунов, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Доминик Миканович, Александр Рыков.

Локомотив
2:1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8115 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Крис Дригер
1-й период
00:58
Командный штраф
05:08
Сергей Телегин
09:31
Павел Красковский
09:57
Александр Кадейкин
12:41
Павел Красковский
15:37
Алексей Береглазов
19:34
Сергей Телегин
2-й период
22:41
Арсений Коромыслов
31:34
Логан Дэй
39:43
Егор Сурин
3-й период
40:00
Павел Красковский
40:00
Пьеррик Дюбе
50:37
Никита Черепанов
52:10
Пьеррик Дюбе
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
55:59
Мартин Гернат
Овертайм
63:08
Егор Коршков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Максим Березкин
(Локомотив)
Статистика
Локомотив
Трактор
Штрафное время
12
16
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
