«Локомотив» и «Трактор» назвали составы на матч открытия КХЛ

«Локомотив» и «Трактор» назвали составы своих команд для первого матче КХЛ в сезоне-2025/2026.
Стартовый состав «Локомотива».
Вратари: Даниил Исаев, Алексей Мельничук.
Полевые игроки:
Александр Полунин, Максим Шалунов, Максим Березкин, Алексей Береглазов, Андрей Сергеев.
Александр Радулов, Георгий Иванов, Егор Сурин, Рушан Рафиков, Александр Елесин.
Илья Николаев, Байрон Фрэз, Ярослав Лихачев, Мартин Гернат, Никита Черепанов.
Денис Алексеев, Павел Красковкий, Степан Никулин, Александр Волков, Марк Ульев.
Стартовый состав «Трактора»
Вратари: Крис Дригер, Сергей Мыльников.
Полевые игроки:
Джошуа Ливо, Андрей Светлаков, Семен Дер-Аргучинцев, Григорий Дронов, Сергей Телегин.
Егор Коршков, Адександр Кадейкин, Пьеррик Дюбе, Арсений Коромыслов, Логан Дэй.
Василий Глотов, Михаил Григоренко, Михаил Рольгизер, Андрей Прибыльский, Федор Крощинский.
Илья Горбунов, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Доминик Миканович, Александр Рыков.
Боб Хартли
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Крис Дригер
00:58
Командный штраф
05:08
Сергей Телегин
09:31
Павел Красковский
09:57
Александр Кадейкин
12:41
Павел Красковский
15:37
Алексей Береглазов
19:34
Сергей Телегин
22:41
Арсений Коромыслов
31:34
Логан Дэй
39:43
Егор Сурин
40:00
Павел Красковский
40:00
Пьеррик Дюбе
50:37
Никита Черепанов
52:10
Пьеррик Дюбе
(Михаил Григоренко, Джош Ливо)
55:59
Мартин Гернат
63:08
Егор Коршков
победный бросок: Максим Березкин
(Локомотив)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит