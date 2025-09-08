Агент Ливо объяснил, почему форвард пропустил церемонию КХЛ

Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джошуа Ливо, заявил, что у хоккеиста был повод не посещать церемонию закрытия сезона КХЛ, но он считает большой честью признание самым ценным игроком лиги.
«Поверьте, у Джоша была веская причина не приезжать в мае на церемонию КХЛ. При этом он уважает лигу и благодарен за то, что его признали MVP — это большая честь. Ливо хотел бы избежать дальнейших комментариев на эту тему. Вокруг него сейчас много шумихи, а он просто хочет играть в хоккей», — сказал Ботев «Матч ТВ».
Джошуа Ливо в прошлом сезоне выступал за «Салават Юлаев», в регулярном чемпионате он набрал 80 очков (49 шайб + 31 результативная передача) в 62 матчах, установив рекорд КХЛ по числу голов за один регулярный сезон. В августе 32‑летний канадец стал игроком «Трактора».
Канадский хоккеист подал апелляцию, однако Дисциплинарный комитет КХЛ оставил решение о дисквалификации в силе. Лучшим снайпер, бомбардир и самый ценный игрок «регулярки» сезона‑2024/25 пропустит матчи Чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» (9 сентября, в гостях) и петербургского СКА (11 сентября, в гостях).