«Шанхай Дрэгонс» предложил фанатам обменять атрибутику СКА на их

Клуб «Шанхай Дрэгонс» предложил болельщикам обменять атрибутику СКА на шарф с логотипом их команды. Анонс акции был опубликован в их официальном телеграм-канале.
«Главная акция осени в российском хоккее, такого больше никогда не будет: обменяй любой мерч СКА на шарф “Шанхай Дрэгонс” абсолютно бесплатно!
Приходи на хоккей, дорогой друг, на “СКА-Арену”, на домашний матч “Шанхай Дрэгонс”. Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в заявлении китайского клуба.
Напомним, пока на счету СКА два поражения подряд. На старте сезона они проиграли «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:7 и «Торпедо» со счетом 2:3 в овертайме. Команда под руководством Игоря Ларионова находится на восьмом месте Западной конференции КХЛ, на их счету только один балл. Второе поражение подряд главный тренер СКА объяснил тем, что большую часть матча команда провела в меньшинстве из-за дисциплинарного штрафа до конца матча от Джозефа Бландизи.
Китайский клуб в этой же турнирной таблице расположился на втором месте, у них помимо победы над питерцами было и поражение в серии буллитов в матче с «Адмиралом» — 3:4.