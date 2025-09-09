«Шанхай Дрэгонс» предложил фанатам обменять атрибутику СКА на их

Напомним, пока на счету СКА два поражения подряд. На старте сезона они проиграли «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:7 и «Торпедо» со счетом 2:3 в овертайме. Команда под руководством Игоря Ларионова находится на восьмом месте Западной конференции КХЛ, на их счету только один балл. Второе поражение подряд главный тренер СКА объяснил тем, что большую часть матча команда провела в меньшинстве из-за дисциплинарного штрафа до конца матча от Джозефа Бландизи.